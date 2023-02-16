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«Движение первых»: в Самарское области состоялось первое заседание регионального Совета

16 февраля 2023 12:35
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Почти 650 человек приняты в Российское движение детей и молодежи «Движение первых»: в Самарское области состоялось первое заседание регионального Совета

В Многофункциональном молодежном центре состоялось первое заседание Совета Самарского регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». В его состав вошли 23 человека - руководители детских и молодежных объединений, представители родительского и педагогического сообществ.

Напомним, в апреле прошлого года с инициативой создания в России движения, которое объединило бы всех детей страны, выступила школьница из Луганска Диана Красовская. Идею поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он возглавил Наблюдательный совет движения. В Самарской области координационный совет по взаимодействию с молодёжным движением возглавил Губернатор Дмитрий Азаров.

«В России создан большой пул действующих детских и молодежных объединений, которые доказали свою востребованность подростками. Среди них, например, «Юнармия», «Большая перемена», «Российское движение школьников» и другие. «Движение первых» призвано объединить усилия всех этих организаций и создать условия для максимальной реализации детских инициатив в стране», - пояснила председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Самарской области Кристина Гнатюк.

Учредителями нового движения стали 26 крупнейших детских и молодежных организаций страны.

В рамках I Съезда Российского движения детей и молодежи, который проходил в конце прошлого года в Москве, совместно с ребятами были определены ценности, миссия и 12 основных направлений деятельности. В их числе – образование и знания, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, труд, профессия и свое дело, экология и охрана природы, туризм и путешествия.

«В Самарской области проведена уже довольно большая работа. В первую очередь был сформирован Координационный совет регионального отделения движения, который лично возглавил Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров. В него вошли представители различных органов исполнительной власти, которые будут оказывать содействие движению - это и профильные министерства образования, культуры, спорта, социально-демографической и семейной политики и другие ведомства. Безусловно, наша задача – это всемерная поддержка и помощь движению в его развитии», - рассказал заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Ключевым вопросом стало единогласное голосование за включение в состав движения 647 человек, в их числе и наставники. Единогласно члены Совета проголосовали и за открытие 115 первичных отделений. Всего за столь короткое время в адрес регионального отделения поступило более 190 инициатив об открытии «первичек». С каждым днем их количество увеличивается.

В рамках заседания было принято решение о создании местных отделений в таких городских округах, как Самара, Тольятти, Жигулевск, Нефтегорск, Чапаевск, Кинель, Новокуйбышевск, а также в Безенчукском, Похвистневском и Волжском муниципальных районах губернии. В течение года такие отделения появятся во всех муниципалитетах Самарской области.

Еще один важный этап - создание в ближайшее время детского Совета. Он будет формироваться через систему выборов.

Участники Совета рассмотрели и проект плана работы на текущий год, при формировании которого учитывались предложения детей. В результате в него вошло более 80 различных событий, акций, мероприятий.

Одной из первых региональных инициатив стал общественный проект «Отважным и важным». Его участникам необходимо было создать эскиз будущего шеврона для защитников Отечества. Уже в ближайшее время будут подведены итоги конкурса и назван победитель, работа займет место на одежде наших военнослужащих.

Вступить в движение можно на сайте будьвдвижении.рф.

Теги: В центре внимания

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