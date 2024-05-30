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Движение Первых Самары принимает активное участие в «Марафоне зелёных дел»

30 мая 2024 15:16
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Основная цель акции - популяризация эковолонтерских активностей, формирование экопривычек и вовлечение широкой общественности в мероприятия экологической повестки.

Самарская область присоединилась к Всероссийской акции «Марафон зеленых дел», которая включает в себя масштабные экологические мероприятия. В числе активностей марафона: уборка берегов крупных водоемов, высадка деревьев, сбор и сортировка отходов, а также проведение экоуроков. Акция «Марафон зеленых дел» проходит в рамках Всероссийских дней единых действий и в поддержку национального проекта «Экология».

Организаторами Марафона стали Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема» и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Основная цель акции - популяризация эковолонтерских активностей, формирование экопривычек и вовлечение широкой общественности в мероприятия экологической повестки.

В рамках марафона Первые городского округа Самара дали старт новому экологическому проекту «Водорослям крышка: вверх по Волге». Инициаторами данного проекта выступает первичное отделение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов имени сестер Харитоновых» городского округа Самара в лице Школьного волонтёрского отряда «Стремительные». Участники на протяжении недели собирали пластиковые крышки, которые в дальнейшем планируют отдать на переработку. На вырученные средства отряд планирует закупить растительноядных мальков и выпустить в реку, для поедания водорослей и дальнейшей очистки реки.

Студенты Самарского торгово-экономического колледжа не остались в стороне, решив поддержать проект учащихся школы. Активисты Первых колледжа собрали множество крышек благодаря совместным усилиям и уже скоро понесут их на переработку.

Также в рамках «Марафона зеленых дел» местное отделение Движения Первых городского округа Самара инициировало субботник. Совместно с Российскими студенческими отрядами Самарской области Первые планируют облагородить территорию парка имени Ю.А. Гагарина. 31 мая около 180 участников, в числе которых активисты Первых, участники трудовых отрядов подростков, а также участники семейного сообщества Родные-Любимые уберут территорию парка и приятно проведут время в дружной обстановке и семейном кругу.

 

Теги: Самара

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