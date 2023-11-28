Движение Первых приглашает жителей Самарской области присоединиться к акции «Ёлка желаний»

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Стартовала Всероссийская акция «Ёлка желаний», в ходе которой каждый житель Самарской области может поделиться новогодним чудом и исполнить мечту детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Принять участие в акции можно в онлайн формате, для этого необходимо выбрать желание ребенка на сайте елкажеланий.рф до 20 декабря 2023 года.

В акции предусмотрено три категории желаний — материальные, нематериальные и подарок-сюрприз. В первой категории можно подарить книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и экипировку, детские и развивающие игрушки, одежду, наряды или костюмы. Во второй – ребята загадывают нематериальные мечты. Например, путешествие, участие в телепередаче или встреча с известным человеком. А в третьей категории исполнитель изучает и знакомится с историей ребенка, с его увлечениями, с тем, как он живет, и сам принимает решение, что подарить. Свои желания ребята оставляют на официальном сайте акции.

«Новый год – время, когда происходят чудеса, мир наполняется волшебством и самые заветные желания исполняются. В это время каждый взрослый может стать настоящим волшебником и исполнить мечту детей, которые очень нуждаются в поддержке. «Движение Первых» запустило Всероссийскую акцию «Ёлка желаний», которая даёт возможность сделать подарки ребятам, находящимся в сложной жизненной ситуации. Я уверена, что многие жители Самарской области присоединятся к акции и исполнят мечты мальчишек и девчонок, а самое важное – подарят веру в добро», — отметила председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Самарской области Кристина Гнатюк.

Свои желания ребята оставляют на официальном сайте акции елкажеланий.рф . Там исполнитель может выбрать, чье желание он хочет исполнить и определяет сумму подарка.

Проект реализуется с 2018 года на всей территории России и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. За это время в Самарской области было исполнено более 60 тысяч желаний.

Организатором проекта является Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» совместно с Правительством Самарской области.

Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.