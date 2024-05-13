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Две трети организаций уже применяют ИИ в тестовом режиме

13 мая 2024 19:35
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Две трети организаций уже применяют ИИ в тестовом режиме

До 2030 года Россия планирует войти в число стран лидеров, задающих собственные тренды развития ИИ. Внедрение и применение его во всех ключевых отраслях экономики и социальной сфере даст совокупный прирост ВВП более 11 трлн рублей. В Самарской области ИТ-компании используют ИИ в работе с целью изучения и оценки его возможностей.

«Согласно данным статистики, в России в половине случаев речь идет о различных видах промышленного ПО, включая системы автоматизированного проектирования, управления процессами и др., - говорит заместитель председателя правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. - Более четверти (27%) организаций по всей стране применяют ИИ наряду с технологиями Интернета вещей, 38% — в связке с коммуникационными сервисами, обеспечивающими взаимодействие с клиентами и решение маркетинговых задач».

Развитие технологий ИИ как драйвера ускоренного роста экономики страны находится в фокусе внимания вице-премьера Дмитрий Чернышенко. Он обеспечил ускоренные темпы цифровизации страны. 

В том числе, это касается обеспечение интернетом населенных пунктов, даже самых малочисленных и удаленных. А также массовый переход социально значимых услуг в электронный вид. Сегодня портал Госуслуг предоставляет сервисы более чем 115 миллионам россиян.

Кроме этого, была разработана и внедрена в деятельность органов госвласти единая цифровая платформа Гостех. Она служит оптимизации затрат ведомств на создание информсистем. 

Несмотря на санкционное давление, IT-отрасль развивалась опережающими темпами — ее вклад в ВВП по итогам года достиг почти 2%, объем реализованных продуктов и услуг вырос в 2,5 раза и составил 3,1 трлн руб.

Все целевые показатели национальной цели «Цифровая трансформация», установленной Президентом, перевыполнены. Сейчас сформированы технологические заделы и вся необходимая база для перехода к нацпроекту «Экономика данных».
 

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