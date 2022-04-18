Две команды из Самары поборются за путевку в финал шоу «Детский КВН»

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Самарский КВН в самом сердце России – команды «Спутник» и «Перспективочка» вышли в ½ финала шоу «Детский КВН».

16 апреля в Московском молодежном центре «Планета КВН» завершились съемки ¼ финала телевизионного шоу талантов «Детский КВН».

В текущем сезоне в отборочном туре приняли участие 200 детских команд КВН со всей России, а 32 лучших сошлись на сцене «Планеты КВН», чтобы побороться за выход в полуфинал и выступления на большой сцене.

Самарскую область представляли две команды КВН – «Спутник» из одноименного лицея и «Перспективочка» из гимназии «Перспектива».

Необходимо отметить, что условия игры для детей отличаются от взрослого КВН. Так, участникам необходимо было пройти испытания в конкурсах «Приветствие» и «Сказка».

Юные КВНщики из Самары достойно представили региональное молодежное движение, покорили сердца звездного жюри и прошли в полуфинал проекта. 12 и 13 мая в Москве обе команды поборются за путевку в финал шоу «Детский КВН».