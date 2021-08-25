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Две команды из Самарской области заняли призовые места в полуфинале Цифрового прорыва

25 августа 2021 11:54
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Две команды из Самарской области заняли призовые места в полуфинале Цифрового прорыва

Завершился четвёртый хакатон третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», посвященный креативным индустриям, коммуникациям и контенту. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Команда «Союз» из Самары заняла второе место в кейсе от Министерства культуры Самарской области. Команда SecurityBand – также на втором месте в кейсе от компании Gallery. 

На протяжении 48 часов 155 команд занималось решением кейсов Creative industries. Дизайн, веб разработка, компьютерная графика, создание видеоредакторов — часть задач, которым посвящены кейсы хакатона. По итогам конкурса были определены 24 команды-победителя, цифровые решения которых, по мнению экспертов, позволят значительно улучшить качество жизни населения.

«Хакатон «Креативные индустрии. Коммуникации и контент» побил собственный рекорд «Цифрового прорыва» по развертыванию IT-хабов. Так офлайн-площадки конкурса работали в 19 регионах России: от Москвы до Благовещенска. Всего в хакатоне приняли участие специалисты из 68 регионов нашей страны. В пятёрку лидеров по количеству зарегистрированных на хакатон участников вошли Москва, Свердловская область, Санкт-Петербург, Башкортостан и Саратовская область. Общее число регистраций на хакатоны «Цифрового прорыва-2021» уже превысило отметку в 30 000 человек», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Этот хакатон стал не только экватором «Цифрового прорыва-2021», но и поставил рекорд по количеству регистраций: 5 727 зарегистрированных участников — это отличный показатель, который, уверен, будет только расти. Для меня лично и для всей команды проекта «Цифровой прорыв» стал больше, чем просто конкурсом. Это целый мир, экосистема, сообщество, которое объединяет удивительных и очень талантливых людей, которые обладают не только набором компетенций и знаний, но и сумасшедшей целеустремленностью и волей к победе. Уверен, вместе с вами мы делаем очень большое дело: строим мощную ИТ-державу, вдохновляем друг друга, задаём новую планку!» — подчеркнул директор РАЭК, руководитель конкурса «Цифровой прорыв-2021» Сергей Плуготаренко.

В целях популяризации внутреннего туризма Самарской области с июня 2020 года реализуется проект «Поехали!», организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области. Проект разработан для журналистов и блогеров, с участием которых еженедельно осуществляются пресс-туры по различным туристическим региональным маршрутам.

Для оптимизации функционала в кейсе от Министерства культуры Самарской области команда «Союз» разработала платформу для автоматизированного взаимодействия с тревел-блогерами. Решение позволяет автоматизировать процессы поиска, отбора блогеров, взаимодействия с ними и администрирования пресс-туров. К платформе можно подключить 3D туры и панель администрирования с помощью искусственного интеллекта. 

Представители команды «Союз»: Борис Хуторной, Алексей Домненко, Ильдар Бадаев и Антон Трунов — участвуют в конкурсе уже третий год. В 2020 году команда заняла 1 место в финале конкурса. 

Компания Gallery представила кейс по созданию программного решения, содержащее алгоритм/набор алгоритмов, которые в автоматизированном режиме будут формировать оптимальный план размещения рекламной кампании на основе накопленных данных по mac-адресам в Новосибирске. 

Артур Новиков, DJ Valuev, Афия Сайпулаева, Ольга Кузнецова и Анастасия Данилина из команды SecurityBand разработали простой программный модуль динамического показа рекламного размещения. Он рассчитывает нагрузку на один рекламный носитель в определенный период, присваивает ему вес (коэффициент) и готовит прогноз, ограничивая или увеличивая контакт с пользователями в зависимости от загруженности магистралей и времени суток. Реклама распределяется между баннерами, у каждого баннера ведётся учёт доступного времени для показов. У клиента есть возможность вносить доступные рекламные носители и менять коэффициенты для изменения количества показов.

​​Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Внедрение цифровых технологий в различные сферы жизни общества – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. Так, например, по доле жителей, зарегистрированных на сайте «Госуслуги», область находится на 5-м месте в стране. Этим ресурсом пользуются почти 1,5 млн. жителей региона. Через региональный портал предоставляется 149 услуг, востребованных в электронном виде.

Теги: Всероссийский конкурс Цифровой прорыв

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