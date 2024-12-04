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Два самарских проекта победили на Всероссийском конкурсе «Культурное наследие глазами молодых: новые туристические магниты России»

4 декабря 2024 19:12
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Всего на конкурс поступило более 1000 заявок из 82 регионов России. Победителями были признаны 30 участников, из них двое – жители Самары.

9 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге при поддержке Правительства города состоялась торжественная церемония подведения итогов Всероссийского конкурса «Культурное наследие глазами молодых: новые туристические магниты России». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации при поддержке Минкультуры России, Общественной палаты Российской Федерации и Союза российских городов. Конкурс проводится на информационной платформе Живоенаследие.рф.

Всего на конкурс поступило более 1000 заявок из 82 регионов России. Победителями были признаны 30 участников, из них двое – жители Самары.

Проект Елены Николаевой, ведущего библиотекаря государственного бюджетного учреждения культуры «Самарская областная детская библиотека», «Я проведу тебе экскурсию» - театр краеведческих миниатюр» занял первое место в категории «Маршруты». Основная задумка проекта заключается в том, как дети при помощи театра «оживляют» памятники города на туристических маршрутах. Данная форма привлекательна тем, что реализуется по принципу «равный-равному», где дети рассказывают детям.  

Проект «Альфред фон Вакано - самарский австриец» занял первое место в категории «Персоны» («Великие имена»). Его подготовила Арина Буклеева, ученица самарской школы № 154 под руководством учителя географии Марии Поливановой. Автор проекта рассказывает о том, как австриец по национальности стал самарчанином.

«Участие школьников в конкурсе способствует не только повышению известности достопримечательностей Самары, но и популяризации ремесел, культурных практик нашего города. Также вовлекает молодёжь в процесс узнавания истории и традиций своей Родины», - отметила заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара Ирина Коковина.  

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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