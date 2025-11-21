Я нашел ошибку
Главные новости:
В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.
Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.
Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям
Для воспитанников Самарского хореографического училища провели интерактивный квиз «Правовой штурм».
В Самарской области прошел День правовой помощи детям 
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета.
В СОУНБ пройдёт мастер-класс «Школа дронов»
Делегация минтранса СО приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве.
Самарская область перенимает опыт Москвы для развития транспортной системы
С вступлением новых компаний общее число участников федерального проекта в Самарской области достигло 213.
Два предприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.73
-0.21
EUR 92.6
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Два предприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»

21 ноября 2025 14:10
99
С вступлением новых компаний общее число участников федерального проекта в Самарской области достигло 213.

В Самарской области растет число предприятий, внедряющих практики бережливого производства, благодаря федеральному проекту «Производительность труда».  В ноябре к программе присоединились два новых компании - ООО «Самарский завод полимерных изделий» и ООО «Узлы и механизмы кузова автомобиля». Их участие укрепит промышленный и импортозамещающий потенциал региона.
ООО «Самарский завод полимерных изделий» («СЗПИ») является производителем и поставщиком расходных материалов для транспортировки и утилизации медицинских отходов, а также товаров массового спроса. Участие завода в федеральном проекте позволит не только нарастить производственные мощности, но и укрепить позиции в своих сегментах рынка, что соответствует целям импортозамещения.
ООО «УМКА» (г. Тольятти) специализируется на производстве автокомпонентов для АВТОВАЗа, таких как петли капота, багажника, боковых и задних дверей, ограничители. Компания вносит значительный вклад в развитие автомобильной отрасли региона, являясь частью технологической цепочки отечественного автомобилестроения. Повышение производительности на предприятии позволит увеличить эффективность кооперации с автогигантом.
С вступлением новых компаний общее число участников федерального проекта в Самарской области достигло 213. Этот показатель уже на 13 единиц превысил плановое значение на весь 2025 год, а выполнение годового плана составляет 106,5%.
«Каждое новое предприятие в проекте — это не просто статистическая единица. Это реальный вклад в технологический суверенитет и экономическую безопасность региона и страны в целом. Участие в нацпроекте дает компаниям инструменты для роста, а региону — дополнительные налоговые отчисления и укрепление промышленного потенциала», - отмечает министр промышленности и торговли Самарской области Денис Груков. 
Успехи Самарской области в реализации проектов повышения производительности были высоко оценены на федеральном уровне. По итогам рейтинга Минэкономразвития России регион занял второе место среди всех субъектов РФ.
Вопросы реализации федерального проекта находятся на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. 20 ноября на заседании регионального правительства он поручил активнее привлекать в проект самарские компании.
 «Повышение производительности труда — важный фактор развития не только предприятий, но и всей экономики региона. Практики бережливого производства внедряются не только на предприятия, но и в социальную сферу», - подчеркнул глава региона. Вячеслав Федорищев поставил задачу провести отраслевые совещания, на которых будет представлен расширенный набор решений, проанализированы достигнутые результаты и обозначены перспективы работы.
Ключевые цели федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» — внедрение бережливых технологий на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. С 2025 года проект расширен на организации социальной сферы.Подробная информация доступна на официальных ресурсах: производительность.рф и эффективность.рф

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.
21 ноября 2025, 14:46
Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности. Общество
14
Для воспитанников Самарского хореографического училища провели интерактивный квиз «Правовой штурм».
21 ноября 2025, 14:39
В Самарской области прошел День правовой помощи детям 
Для воспитанников Самарского хореографического училища провели интерактивный квиз «Правовой штурм». Общество
51
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета.
21 ноября 2025, 14:29
В СОУНБ пройдёт мастер-класс «Школа дронов»
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета. Общество
83
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
167
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
175
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
595
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
1241
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
617
Весь список