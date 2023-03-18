«Дрофаня»: в Большой Глушице существует и развивается Центр народного творчества и арт-дизайна

123

Центр народного творчества и арт-дизайна под забавным названием «Дрофаня» третий год существует и развивается в Большой Глушице. Его создатель и руководитель Оксана Смолина заботливо прививает ребятам любовь к творчеству, пробуждает в них таланты и знакомит с традициями народов нашей страны. Опытный наставник по-настоящему наслаждается работой с детьми – обучает, вдохновляет и мотивирует, сообщает Агро-Информ 63.



– Мы их учим, но ведь и они многому могут научить нас. Такие открытые, чуткие, добрые. Как приятно, когда дети довольные бегут на занятия, обнимаются! Столько эмоций. У них тут свой особый мирок, – говорит создатель «Дрофани».



– Стараюсь сделать все, чтобы им было интересно и комфортно. Чтобы не пропал интерес, всегда придумываю новые интересные идеи поделок и проектов, работаем мы с разными материалами. Сначала сама подробно изучаю какую-либо технику, потом уже учу детей. А иногда вместо занятий устраиваем посиделки с чаепитием, чтобы просто поболтать, отдохнуть.



Центр объединил в себе сразу несколько творческих студий, рассчитанных на детей разных возрастов. Старшей воспитаннице 15 лет, а самому маленькому нет еще и трех годиков. На занятиях дети создают как личные поделки, так и трудятся над общими проектами. Композиции сделаны профессионально и с любовью в разных техниках – папье-маше, вышивка, аппликация. Уровень сложности тоже разный. Часто ученики центра становятся победителями творческих конкурсов. Когда позволяет время, Оксана Смолина проводит мастер-классы и для взрослых.



В этом году у «Дрофани» впечатляющее достижение – его студия по декоративно-прикладному творчеству для самых взрослых воспитанников «Берегиня» получила официальное звание народной самодеятельной студии.

Фото: Агро-Информ 63