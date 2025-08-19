Я нашел ошибку
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Драматический театр «Самарская площадь» открывает 39-й театральный сезон

19 августа 2025 11:37
134
19 августа театральный сезон 2025/26 года начинается со спектакля «Нежные чувства» – остроумного водевиля, вдохновлённого двумя произведениями Антона Чехова: «Медведь» и «Предложение».

МБУК «Драматический театр «Самарская площадь» традиционно одним из первых в регионе открывает новый, свой 39-й театральный сезон! В ближайшие недели к нему присоединятся другие театры Самарской области, но старт уже дан – с искромётных спектаклей, проверенной классики, современной драматургии и особых значимых событий, которые не оставят зрителей равнодушными.

19 августа театральный сезон 2025/26 года начинается со спектакля «Нежные чувства» – остроумного водевиля, вдохновлённого двумя произведениями Антона Чехова: «Медведь» и «Предложение». Сам автор называл эти пьесы «шутками», но за лёгкостью сюжета скрывается тонкая игра с человеческими эмоциями. Два различных взгляда на любовь, три ярких персонажа (два мужских и одно женское амплуа в каждой истории) и непредсказуемые повороты – идеальное начало сезона! Спектакль идёт с одним антрактом, начало по доброй традиции в 18:30.

Зрителей ожидает «горячий» август, афиша изобилует разнообразными спектаклями.

• 20 августа (в среду) будет показана лирическая комедия «Запах лёгкого загара»;

• 21 августа (в четверг) приглашаем на детективно-романтическую историю «Фэн-Шуй»;

• 22–23 августа (в пятницу вечером и в субботу днём, в 13:00) – состоятся показы легендарного спектакля «Роддом», который идёт на сцене уже 20 лет!

• 24–25 августа (в субботу и воскресенье) – классика в лучших традициях: «Богатые невесты» А. Островского и «Женитьба» Н. Гоголя. Остроумные, ироничные, с глубоким пониманием человеческой природы — эти спектакли напомнят, что великая драматургия вне времени и всегда о «настоящем дне».

Впереди — яркий театральный год. 39-й сезон обещает быть насыщенным: в январе 2026 года театр вместе со всей страной отметит День артиста (новый праздник в России) и 150-летие Союза театральных деятелей РФ. Кроме того, в новом театральном сезоне ожидаются две новые премьеры, пополнение труппы и специальные мероприятия для зрителей. Также зрителей порадуют бенефисы любимых актрис, ведущих мастеров сцены — Юлии Бакоян и Виктории Просвириной.

«Самарская площадь» открывает свои двери для фестиваля «Волга театральная». 23 сентября на сцене будет представлен спектакль «Бабье лето» (по произведению В. Шукшина) из Нижнего Новгорода, 24 сентября зрители смогут насладиться одной из последних премьер театра — «Три сестры», а 25 сентября состоится показ спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» (по пьесе А. Островского) из Саратова.

Сегодня драматический театр «Самарская площадь» представляет собой камерный и уютный зал с уникальной атмосферой, сплочённая творческая команда и актуальный, востребованный и разнообразный репертуар. Утром, прежде чем театр распахнул свои двери, прошло рабочее собрание актёрской труппы с художественным руководителем, Заслуженным работником культуры РФ Евгением Борисовичем Дробышевым и исполнительным директором, Заслуженной артисткой Самарской области Натальей Юрьевной Носовой, сообщает пресс-служба театра.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара

