Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
В Самарской области врачи снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
"Доверенный контакт" на "Госуслугах" поможет обезопасить пожилых людей

19 ноября 2025 10:21
151
"Доверенный контакт" на "Госуслугах" поможет обезопасить пожилых людей

Новая функция "доверенный контакт" на портале "Госуслуги" поможет обезопасить пожилых людей от мошенников. Об этом телеканалу "Россия 24" рассказал digital-директор коммуникационной компании "Михайлов и Партнеры" Сергей Стукалов.

Нововведение ввели для дополнительной защиты учетной записи на "Госуслугах". При попытке сменить пароль доверенному контакту будет приходить еще один код подтверждения.

"У меня скорее даже больше не рекомендация выбрать какого-то конкретного человека, сколько провести какую-то тренировку. Потому что фактически человек должен в этот момент знать, куда зайти и что нажать. И в этом плане скорее мы говорим о том, что у старших это какой-то более младший его родственник, который хорошо разбирается. И в этом плане вот такая некая семейная тренировка, что делать, когда приходит звонок с неизвестного номера, что делать, когда приходит код. Это нужно обсуждать, и это, мне кажется, такая часть, которая в конечном счете не так важна с кем, лишь бы этот человек был готов", – сказал Стукалов.

По сообщению Минцифры РФ, у доверенного лица не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет выполнять действия имени доверителя, пишет Смотрим.

Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
555
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1057
18 ноября 2025  12:00
537
18 ноября 2025  09:26
551
17 ноября 2025  13:02
471
