"Доверенный контакт" на "Госуслугах" поможет обезопасить пожилых людей

151

Новая функция "доверенный контакт" на портале "Госуслуги" поможет обезопасить пожилых людей от мошенников. Об этом телеканалу "Россия 24" рассказал digital-директор коммуникационной компании "Михайлов и Партнеры" Сергей Стукалов.

Нововведение ввели для дополнительной защиты учетной записи на "Госуслугах". При попытке сменить пароль доверенному контакту будет приходить еще один код подтверждения.

"У меня скорее даже больше не рекомендация выбрать какого-то конкретного человека, сколько провести какую-то тренировку. Потому что фактически человек должен в этот момент знать, куда зайти и что нажать. И в этом плане скорее мы говорим о том, что у старших это какой-то более младший его родственник, который хорошо разбирается. И в этом плане вот такая некая семейная тренировка, что делать, когда приходит звонок с неизвестного номера, что делать, когда приходит код. Это нужно обсуждать, и это, мне кажется, такая часть, которая в конечном счете не так важна с кем, лишь бы этот человек был готов", – сказал Стукалов.

По сообщению Минцифры РФ, у доверенного лица не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет выполнять действия имени доверителя, пишет Смотрим.