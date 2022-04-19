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Достойной пенсией в Самаре считают 44,1 тысяч рублей

19 апреля 2022 09:54
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Достойной пенсией в Самаре считают 44,1 тысяч рублей

С ноября 2021 года запросы россиян к размеру пенсии по старости выросли на 5%. При этом самые высокие пенсионные ожидания — в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, самые низкие — в Ижевске, Воронеже и Оренбурге. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие более 32 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и из Самары.

Самара попала в топ-10 городов с самыми высокими пенсионными ожиданиями. Достойным уровнем обеспечения от государства в старости жители Самары считают 44,1 тыс. руб. в месяц, что на 3,5 тыс. руб. больше, чем 5 месяцев назад и на 6,3 тыс. руб. больше, чем в 2020 году.

Среди жителей мегаполисов самые высокие пенсионные запросы — в Москве: жители столицы считают достойной пенсией сумму в 50000 руб. — это на 2000 руб. больше, чем в 2021 году.

На втором месте — Санкт-Петербург (здесь для «заслуженного отдыха» необходимо 47900 руб. в месяц, что на 900 руб. больше, чем 5 месяцев назад и на 4,4 тыс. руб. больше, чем в прошлом году).

На третьем — Хабаровск (46300 руб., + 1200 руб. за 5 месяцев). Самые скромные пенсионные ожидания — в Ижевске (40200 руб.), Воронеже (40300 руб.) и Оренбурге (40500 руб.). При этом больше всего запросы к размеру пенсии с ноября 2021 года выросли в Челябинске (на 12%), Самаре и Кирове (по 9%), Красноярске, Барнауле, Кемерове и Новокузнецке (по 8%).

Достойная пенсия сегодня, по мнению среднестатистического россиянина, составляет 45300 руб. При этом самые высокие ожидания — у респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (49400 руб.) и опрошенных старше 45 лет (46900 руб.), а самые низкие — у россиян с доходом менее 30 тыс. руб. (38100 руб.).

За 5 месяцев, прошедших с момента проведения аналогичного исследования SuperJob, запросы россиян к размеру пенсии по старости выросли на 5%: в ноябре 2021 года достойной суммой считались 43000 руб. В доковидные же времена, в 2019 году, среднестатистический россиянин называл достойной пенсию в 40000 руб.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 372
Время проведения: 1—18 апреля 2022 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: Опрос

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