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Дорожные службы Самары продолжают работы по аварийно-ямочному ремонту

23 ноября 2022 17:13
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Дорожные службы проведут ремонт на улицах Елизарова и Алма-Атинской.

Дорожные службы Самары продолжают работы по аварийно-ямочному ремонту. Напомним, данный вид ремонта входит в список обязательных работ для поддержания автодорог в нормативном состоянии. Особенно он востребован, когда к естественному износу дорожного полотна прибавляется разрушение покрытия, связанное с регулярным переходом температурных показателей через ноль.

Вечером 22 ноября к аварийно-ямочному ремонту приступили на улице Елизарова. С просьбой отремонтировать дорожное полотно обратились местные жители в рамках прямого эфира губернатора региона Дмитрия Азарова. Он поручил Администрации города в кратчайшие сроки провести ремонт.

Технология производства работ такова: сначала дорожные службы подрубают так называемую «карту», придавая выбоине правильную геометрическую форму. После «карту» очищают от грязи и воды, и только после этого её заливают литой асфальтобетонной смесью.

Согласно заключенным муниципальным контрактам в областном центре планируется выполнить аварийно-ямочный ремонт на общей площади свыше 2,5 тысяч квадратных метров. По состоянию на 22 ноября дорожные службы успели охватить работами уже 700 «квадратов».

Аварийно-ямочный ремонт выполняет лишь поддерживающие функции. С наступлением дорожно-строительного сезона начнется производство основных видов ремонтных работ: малыми и большими «картами», комплексно, в том числе, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

 

Фото:   администрация Самары

 

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