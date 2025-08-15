Я нашел ошибку
Глава региона поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. СК уже возбудил уголовное дело.
Взрыв на пороховом заводе под Рязанью: пять погибших и более 100 пострадавших.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении мигрантов, обвиняемых в хулиганстве и повреждении имущества
Накануне выходных инспекторы ГИМС усиливают контроль за соблюдением правил навигации и безопасности на воде. 
Инспекторы ГИМС патрулируют водоемы региона
На конечную остановку «Самара Арена» подадут дополнительные трамваи, работающие на маршрутах №№ 5, 11, 12.
Дополнительный транспорт предоставят болельщикам в день футбольного матча в Самаре
Это экологические маршруты по Жигулёвскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина.
Экотропы Самарской области теперь на национальном туристическом портале
За лето 2025 года специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре.
«Т Плюс» выполняет программу обновления теплосетей в Самаре без отставаний от графика
В 82% школ и детских садиков Самары успешно прошли гидравлические испытания.
В Самаре школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовят к предстоящему отопительному сезону
Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.
Жители села Большая Глушица приняли участие в донорской акции
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
Дополнительный транспорт предоставят болельщикам в день футбольного матча в Самаре

15 августа 2025 17:10
На конечную остановку «Самара Арена» подадут дополнительные трамваи, работающие на маршрутах №№ 5, 11, 12.

В воскресенье, 17 августа, на стадионе «Самара Арена» в матче Российской Премьер-Лиги сразятся футбольные команды «Акрон» и «Оренбург». Начало матча в 14:30, окончание – в 16:30. Для удобства болельщиков будет усилена работа общественного транспорта – трамваев и автобусов, следующих в направлении стадиона и обратно.

В предматчевый период 8 трамваев маршрута №5 поедут к крупному пересадочному узлу – до остановки «Барбошина поляна». Отсюда пассажиры смогут пересесть на трамваи маршрутов №№ 11, 12 – они следуют до конечной остановки «Стадион «Самара Арена». Также с Барбошиной поляны и с пересечения улицы Ташкентской и Московского шоссе возможна пересадка с трамваев № 22, 24, 25. Также непосредственно до стадиона пролегает автобусный маршрут № 83. Кроме того, можно воспользоваться автобусами №№ 1, 45, 51 и 67, проходящими по Московскому шоссе, и выйти на остановке «Улица Алма-Атинская», от которой стадион находится в пешей доступности.

Сразу по окончании матча на конечную остановку «Самара Арена» МП «Трамвайно-троллейбусное управление» подаст дополнительные трамваи, работающие на маршрутах №№ 5, 11, 12. Отправляться они будут по мере наполняемости вагонов, с интервалом не более 7 минут. 

Что касается автобусных маршрутов, после матча к остановке «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 34, 41 и 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы №№ 1, 67, которые отправятся в сторону поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

 

Фото:   администрация Самары

