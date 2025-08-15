Дополнительный транспорт предоставят болельщикам в день футбольного матча в Самаре

138

В воскресенье, 17 августа, на стадионе «Самара Арена» в матче Российской Премьер-Лиги сразятся футбольные команды «Акрон» и «Оренбург». Начало матча в 14:30, окончание – в 16:30. Для удобства болельщиков будет усилена работа общественного транспорта – трамваев и автобусов, следующих в направлении стадиона и обратно.



В предматчевый период 8 трамваев маршрута №5 поедут к крупному пересадочному узлу – до остановки «Барбошина поляна». Отсюда пассажиры смогут пересесть на трамваи маршрутов №№ 11, 12 – они следуют до конечной остановки «Стадион «Самара Арена». Также с Барбошиной поляны и с пересечения улицы Ташкентской и Московского шоссе возможна пересадка с трамваев № 22, 24, 25. Также непосредственно до стадиона пролегает автобусный маршрут № 83. Кроме того, можно воспользоваться автобусами №№ 1, 45, 51 и 67, проходящими по Московскому шоссе, и выйти на остановке «Улица Алма-Атинская», от которой стадион находится в пешей доступности.



Сразу по окончании матча на конечную остановку «Самара Арена» МП «Трамвайно-троллейбусное управление» подаст дополнительные трамваи, работающие на маршрутах №№ 5, 11, 12. Отправляться они будут по мере наполняемости вагонов, с интервалом не более 7 минут.



Что касается автобусных маршрутов, после матча к остановке «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 34, 41 и 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы №№ 1, 67, которые отправятся в сторону поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Фото: администрация Самары