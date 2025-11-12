Домашними телефонами пользуются минимум 8,2 миллиона россиян

129

Домашние телефоны есть минимум у 8,2 миллиона россиян. При этом на рабочих местах таких телефонов не меньше 2,2 миллиона. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные "Ростелекома" и МТС.

Услуга фиксированной телефонии остается востребованной, несмотря на популярность мобильных телефонов.

"Домашние телефоны стоят минимум у 8,2 миллиона россиян", – отмечается в сообщении.

Московский регион – крупнейший в России рынок фиксированной телефонии. По данным МТС, в столице и Подмосковье домашние телефоны используют 1,8 миллиона жителей.

По информации аналитиков, женщины тратят 150 минут в месяц на телефонные разговоры, в то время как мужчины – 108 минут. С возрастом длительность разговора увеличивается.