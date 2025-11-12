Я нашел ошибку
Главные новости:
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Домашними телефонами пользуются минимум 8,2 миллиона россиян

12 ноября 2025 09:38
129
Домашними телефонами пользуются минимум 8,2 миллиона россиян

Домашние телефоны есть минимум у 8,2 миллиона россиян. При этом на рабочих местах таких телефонов не меньше 2,2 миллиона. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные "Ростелекома" и МТС.

Услуга фиксированной телефонии остается востребованной, несмотря на популярность мобильных телефонов.

"Домашние телефоны стоят минимум у 8,2 миллиона россиян", – отмечается в сообщении.

Московский регион – крупнейший в России рынок фиксированной телефонии. По данным МТС, в столице и Подмосковье домашние телефоны используют 1,8 миллиона жителей.

По информации аналитиков, женщины тратят 150 минут в месяц на телефонные разговоры, в то время как мужчины – 108 минут. С возрастом длительность разговора увеличивается.

12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
133
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
342
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
375
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
341
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
231
Весь список