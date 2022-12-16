Дом дружбы народов СО приглашает всех желающих на мастер-класс "Оберег"

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19 декабря Дом дружбы народов Самарской области проводит серию творческих мастер-классов в рамках региональной части Всероссийского проекта «Ёлки России», посвящённого Году культурного наследия народов России.

На мастер-классах планируется изготовление тряпичных кукол-оберегов в традиционном, для Самарского региона, направлении декоративно-прикладного творчества.

Созданные жителями Самарской области изделия станут основой оформления новогодних живых ёлок, которые будут размещены в воинских частях Самарской области.



19 декабря (понедельник)

15.00

16.00

17.00

г.о. Самара, ул. Воронежская, д.9, Дом дружбы народов



Всех желающих приглашают принять участие в мастер-классах «Оберег»!

Предварительная запись по телефону (846) 995-02-71 (организационный отдел) или в л/с группы Дома дружбы народов Самарской области.

Фото: пресс-служба ДДН