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Дом дружбы народов СО приглашает всех желающих на мастер-класс "Оберег"

16 декабря 2022 16:29
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Созданные жителями Самарской области изделия станут основой оформления новогодних живых ёлок, которые будут размещены в воинских частях Самарской области.

19 декабря Дом дружбы народов Самарской области проводит серию творческих мастер-классов в рамках региональной части Всероссийского проекта «Ёлки России», посвящённого Году культурного наследия народов России.

На мастер-классах планируется изготовление тряпичных кукол-оберегов в традиционном, для Самарского региона, направлении декоративно-прикладного творчества.

Созданные жителями Самарской области изделия станут основой оформления новогодних живых ёлок, которые будут размещены в воинских частях Самарской области.

 19 декабря (понедельник)
 15.00
 16.00
 17.00
г.о. Самара, ул. Воронежская, д.9, Дом дружбы народов

Всех желающих приглашают принять участие в мастер-классах «Оберег»!
Предварительная запись по телефону (846) 995-02-71 (организационный отдел) или в л/с группы Дома дружбы народов Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ДДН

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