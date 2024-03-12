«Добрые новости»: 13 марта состоится продолжение серии тематических онлайн-лекториев

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13 марта 2024 года в 12:00 в рамках реализации федерального информационного проекта «Добрые новости» состоится продолжение серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: «Стратегический диалог: Союз журналистов, власть, общество. Опыт работы Самарского областного отделения Союза журналистов России (успешные практики, социально значимые проекты)». Спикером выступит Цветкова Ирина Владимировна, Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Ассоциации творческих союзов Самарской области, член Общественной палаты Самарской области, председатель Общественного совета министерства культуры Самарской области, заслуженный деятель культуры РФ, заслуженный журналист России.

Федеральный информационный проект «Добрые новости» реализуется региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области при поддержке Правительства Самарской области, регионального отделения Союза журналистов России и Консалтинговой группы «Старая Площадь».

Проект направлен на создание, поиск и популяризацию положительных примеров социально активного поведения, пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей, толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями, профилактику социально значимых проблем, патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти, популяризацию отечественной истории и героев страны, демонстрацию позитивных изменений в реализации социальной политики региона и страны.

За годы реализации проекта его участниками стали представители разных регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

Проект включает в себя проведение 4 конкурсов: социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», юных журналистов «Юнкор», конкурса социального плаката, интерактивного конкурса лучших реализованных социальных проектов, тематических онлайн лекториев, а также итогового масштабного Форума с дискуссионными площадками, мастер-классами, интерактивными выставками, приглашением федеральных экспертов и торжественным награждением победителей.

В настоящее время идет прием заявок на конкурсы, который продлится до 26 апреля 2024 года. Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке.

Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» в июне 2024 года.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию.

Фото: департамент информационной политики СО