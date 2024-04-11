«Добрые новости»: 12 апреля онлайн-лекторий на тему: «#МЫВМЕСТЕ можем больше. Практики поддержки и развития добровольчества (волонтерства)»

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12 апреля 2024 года в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта «Добрые новости» состоится 11 выпуск серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: «#МЫВМЕСТЕ можем больше. Практики поддержки и развития добровольчества (волонтерства)»

В качестве спикеров выступят:

Андриянов Сергей Васильевич,

Исполнительный директор Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ», руководитель Добро.Центра «серебряного» добровольчества Самарской области, член Общественной палаты Самарской области.

Рябева Юлия Владимировна,

Руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества

(волонтерства) Самарской области. Член Совета Ассоциации волонтерских центров.

Модератором станет:

Жичкина Инна Анатольевна,

Координатор Федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239027

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