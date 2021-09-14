До торжественного открытия самарского Дворца спорта остался один день

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15 сентября 2021 года состоится торжественное открытие Дворца спорта в Самаре. Строительство долгожданного и знакового для Самарской области спортивного объекта на улице Молодогвардейской завершено на год раньше запланированного срока!

Сегодня размах и потенциал возведенного Дворца оценит даже непрофессионал. Однако еще несколько лет назад строительство ледовой арены было под вопросом. Когда принималось решение о сносе Дворца спорта ЦСК ВВС, не было ни продуманного проекта, ни финансового обеспечения строительства. «Я сразу понял, что нам придется оперативно решать этот вопрос. Не может такая территория, намоленная во всех смыслах этого слова, пустовать», – отмечал глава региона Дмитрий Азаров.

В сжатые сроки был подготовлен проект, предусмотрено региональное финансирование. Благодаря системной работе губернатора удалось заручиться поддержкой федерального центра. Так, в 2018 году в ходе визита Президента России Владимира Путина в Самарскую область состоялась встреча с тогда ещё врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. На встрече было достигнуто соглашение о дополнительном финансировании строительства. В итоге объект строился, в том числе, на средства федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России.

В итоге в Самарской области появился не просто спортивный объект, а по-настоящему многофункциональный центр, где можно проводить соревнования международного уровня, конференции и концерты.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, принято решение об очно-заочном формате проведения торжественного мероприятия.

Прямую трансляцию открытия Дворца спорта организует ГТРК «Самара». Ее можно посмотреть на телеканалах «Самара 24», «Тольятти 24», в эфире «Самарского губернского телевидения» (канал «Губерния») и в социальной сети «ВКонтакте»: официальный паблик «Самарская область», sova.info. Начало трансляции – 18.00 по местному времени.

Фото: администрация Самары