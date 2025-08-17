Я нашел ошибку
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент
В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист
В Самарской области собрали 39 тыс. тонн урожая помидоров в 2024 году
До окончания приема заявок в волонтерскую программу форума «Россия - спортивная держава» осталось меньше месяца
В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
На Солнце практически исчезли пятна
Стало известно о гибели рыбы еще в двух озерах в Самарской области
Юным сызранцам рассказали о специфике службы в органах внутренних дел и о преимуществах обучения в ведомственных вузах МВД
До окончания приема заявок в волонтерскую программу форума «Россия - спортивная держава» осталось меньше месяца

17 августа 2025 13:32
До окончания приема заявок в волонтерскую программу форума «Россия - спортивная держава» осталось меньше месяца: регистрация на платформе Добро.рф продлится до 15 сентября.

Набирадют команду из 1000 человек, которые будут задействованы в организации всех направлений работы:

сопровождение участников
координация деловой и спортивной программ
помощь СМИ
транспортная логистика
и другие ключевые функции

Принять участие в программе могут граждане РФ и иностранные граждане от 18 лет для направления «Волонтеры оргкомитета» и от 16 лет для направления «Волонтеры города-организатора». Возраст считается на 1 октября 2025 года.

Что нужно сделать?

подать заявку до 15 сентября
пройти собеседование с рекрутерами
подготовиться: ориентационные тренинги, краеведение, функциональная подготовка

️XIII международный спортивный форум «Россия - спортивная держава» пройдет в Самарской области с 5 по 7 ноября.

