112

До окончания приема заявок в волонтерскую программу форума «Россия - спортивная держава» осталось меньше месяца: регистрация на платформе Добро.рф продлится до 15 сентября.

Набирадют команду из 1000 человек, которые будут задействованы в организации всех направлений работы:

сопровождение участников

координация деловой и спортивной программ

помощь СМИ

транспортная логистика

и другие ключевые функции

Принять участие в программе могут граждане РФ и иностранные граждане от 18 лет для направления «Волонтеры оргкомитета» и от 16 лет для направления «Волонтеры города-организатора». Возраст считается на 1 октября 2025 года.

Что нужно сделать?

подать заявку до 15 сентября

пройти собеседование с рекрутерами

подготовиться: ориентационные тренинги, краеведение, функциональная подготовка

️XIII международный спортивный форум «Россия - спортивная держава» пройдет в Самарской области с 5 по 7 ноября.