До окончания приема заявок в волонтерскую программу форума «Россия - спортивная держава» осталось меньше месяца: регистрация на платформе Добро.рф продлится до 15 сентября.
Набирадют команду из 1000 человек, которые будут задействованы в организации всех направлений работы:
сопровождение участников
координация деловой и спортивной программ
помощь СМИ
транспортная логистика
и другие ключевые функции
Принять участие в программе могут граждане РФ и иностранные граждане от 18 лет для направления «Волонтеры оргкомитета» и от 16 лет для направления «Волонтеры города-организатора». Возраст считается на 1 октября 2025 года.
Что нужно сделать?
подать заявку до 15 сентября
пройти собеседование с рекрутерами
подготовиться: ориентационные тренинги, краеведение, функциональная подготовка
️XIII международный спортивный форум «Россия - спортивная держава» пройдет в Самарской области с 5 по 7 ноября.