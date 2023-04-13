До конца приема заявок на «САМ.ФЕСТ» осталось 4 дня!

Я нашел ошибку
Главные новости:
Обзорная экскурсия по городу — это отличный вариант провести время с близкими и родными, показать город гостям города, школьникам и студентам.
Возобновляются экскурсии по Самаре на автобусе-кабриолете
Отдельной частью выставки стали уникальные материалы, переданные лично Героем России, летчиком-космонавтом Олегом Кононенко.
В Историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре открылась новая выставка «Мы были первыми!»
Проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия продолжается.
В Самаре подросток, ударивший ножом своего одноклассника, отправлен под домашний арест
В рамках встречи специалисты ответили на вопросы сотрудников об условиях работы, в том числе о начислении заработной платы.
Специалисты минздрава СО встретились с коллективом областной станции скорой медицинской помощи.
Наибольшее их количество зарегистрировано в Ставропольском районе - 8 пожаров на общей площади 0,158 га.
За минувшие сутки в Самарской области из-за пала сухой травы произошло 56 пожаров
Объявлен желтый уровень опасности.
Завтра в Самарской области ожидается сильный ветер
Самой надежной защитой от кори является вакцинация. 
Врач Клиник СамГМУ: "Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения"
Обсудят несколько вариантов модернизации учреждения и реализуют проект по созданию нового объекта на территории здравницы.
Сбербанк и «Сергиевские минеральные воды» заключили cоглашение о сотрудничестве
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.09
-0.09
EUR 89.76
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре назовут победителей X Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова
Моторостроителей Самары отметили в День космонавтики
В Самаре пройдет пасхальная ярмарка продукции самозанятых
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

До конца приема заявок на «САМ.ФЕСТ» осталось 4 дня!

13 апреля 2023 10:33
182
До конца приема заявок на «САМ.ФЕСТ» осталось 4 дня!

Прием заявок на участие в фестивале авторской музыки «САМ.ФЕСТ», стартовавший 20 марта, завершится 16 апреля. У музыкантов, мечтающих представить свое творчество публике, остается всего 4 дня, чтобы заявить о себе и получить возможность выступить на одной сцене с крупнейшими российскими звездами перед тысячами зрителей.
 
 Согласно правилам фестиваля, для подачи заявки достаточно записать видео с отрывком из своей песни и опубликовать его в VK с хэштэгом #самконкурс2023.
 
 Участники фестиваля смогут не только найти своих слушателей и побороться за главный приз, но и получить уникальный опыт работы с целой командой опытных наставников.


 Все коллективы и исполнители, которые пройдут в финал, разделят сцену со специальными гостями фестиваля – МакSим, Ramil’, Гариком Сукачевым, основателем группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым, Дмитрием Маликовыма также победителями фестиваля «САМЕСТ 2022», группой «Двадцать» и другими артистами, заслужившими любовь публики.
 
 Кроме того, композиции всех финалистов «САМ.ФЕСТа» будут изданы на фестивальном сборнике.
 
 Победитель конкурса запишет и выпустит на всех цифровых площадках свой альбом под руководством саундпродюсера Андрея Самсонова, подарившего уникальное звучание сотне пластинок отечественных и зарубежных исполнителей. Еще одним подарком победителю станет подготовка «полного пакета артиста», включающего фотосессию, бытовой и технический райдеры, помощь в ведении социальных сетей, а также консультации с юристами и специалистами по продвижению.


 Имена финалистов и победителя конкурса будут определяться в несколько этапов.
 
 Первый этап — изучение присланных до 16 апреля заявок кураторами и жюри конкурса.
 Имена конкурсантов, которых будет ждать путешествие в Самару, станут известны 31 мая.
 
 После появления списка участников фестиваля, музыканты начнут готовиться к выступлению. Помогать в этом им будет команда опытных наставников, состоящая из продюсеров, звукорежиссеров, хореографов, психологов и специалистов по продвижению.
 
 Второй этап включает проведение отборочного концерта, по результатам которого члены жюри назовут имена 14 участников Гранд-фестиваля. Четыре места при этом вне конкурса достанутся жителям новых российских регионов, в которых артисты особенно нуждаются в поддержке и помощи.


 Имя победителя конкурса станет известно в финальный день фестиваля — 12 июня.
 Для обладателя наивысшей оценки жюри «САМ.ФЕСТ» станет лишь началом пути к музыкальному Олимпу: после подведения итогов конкурса с ним продолжат работать наставники и организаторы.

 

Напомним, «САМ.ФЕСТ» впервые прошел в 2022 году, и Самарская область стала родиной фестиваля авторской музыки уникального формата, в котором принять участие могут лишь те, кто сами пишут песни и исполняют их. Стать одним из конкурсантов и поработать с профессионалами музыкальной индустрии может абсолютно любой музыкант или творческий коллектив. Смелый эксперимент был удостоен гранта Президентского фонда культурных инициатив, который был создан как раз в 2022 году, его запуск символично был анонсирован в Самаре на заседании комиссии Госсовета по культуре, которую возглавляет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Приветствуя участников и гостей фестиваля, Глава региона подчеркнул, что без смелости, без инициативы, идущей от людей, фестиваль бы не состоялся.


 «САМЕСТ» — фестиваль авторской музыки в широком смысле этого слова, главная миссия которого — поиск, мотивация и продвижение начинающих исполнителей.
 
 
 В 2023 году фестиваль во второй раз соберет в сердце России – В Самарской области – профессионалов музыкальной индустрии, чтобы вместе с ними помочь подающим надежды исполнителям раскрыть свой талант и покорить большую сцену.
 
 В роли организатора фестиваля выступит одно из крупнейших концертных агентств России, компания NCA. Начиная с 1998 года компания NCA реализовала множество масштабных проектов в разных городах страны. Одним из наиболее известных проектов агентства является легендарный фестиваль «Рок над Волгой».
 
 Следить за новостями фестиваля можно на сайте  www.samfest.ru
 
 Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области.
 
 Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив. 

 

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Лучшим из лучших сотрудников за выполнение производственных задач и многолетнюю работу губернатор вручил региональные награды.
12 апреля 2023, 16:08
РКЦ «Прогресс» обеспечивает укрепление обороноспособности страны: Дмитрий Азаров поздравил коллектив легендарного завода с Днем космонавтики
Лучшим из лучших сотрудников за выполнение производственных задач и многолетнюю работу губернатор вручил региональные награды. Общество
444
Дмитрий Азаров поблагодарил тружеников РКЦ «Прогресс», еще десятков предприятий и трудовых коллективов за продолжение славного дела первооткрывателей космоса.
12 апреля 2023, 15:05
«У нашего аэрокосмического кластера большое будущее» - Дмитрий Азаров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики
Дмитрий Азаров поблагодарил тружеников РКЦ «Прогресс», еще десятков предприятий и трудовых коллективов за продолжение славного... Общество
1604
Меняется расписание на переправе "Самара - Рождествено"
12 апреля 2023, 13:38
Меняется расписание на переправе "Самара - Рождествено"
С завтрашнего дня суда станут чаще делать остановку на пристани Проран. Транспорт
394
В центре внимания
В Самаре после футбольного матча для болельщиков будет подан дополнительный транспорт
13 апреля 2023  12:33
В Самаре после футбольного матча для болельщиков будет подан дополнительный транспорт
151
Более 130 работодателей представят свои вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Самарской области
13 апреля 2023  10:57
Более 130 работодателей представят свои вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Самарской области
189
До конца приема заявок на «САМ.ФЕСТ» осталось 4 дня!
13 апреля 2023  10:33
До конца приема заявок на «САМ.ФЕСТ» осталось 4 дня!
179
Лучшим из лучших сотрудников за выполнение производственных задач и многолетнюю работу губернатор вручил региональные награды.
12 апреля 2023  16:08
РКЦ «Прогресс» обеспечивает укрепление обороноспособности страны: Дмитрий Азаров поздравил коллектив легендарного завода с Днем космонавтики
443
Дмитрий Азаров поблагодарил тружеников РКЦ «Прогресс», еще десятков предприятий и трудовых коллективов за продолжение славного дела первооткрывателей космоса.
12 апреля 2023  15:05
«У нашего аэрокосмического кластера большое будущее» - Дмитрий Азаров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики
1604
Весь список