До конца года в СО планируют возвести более 15 ФАПов, офисов врачей общей практики и врачебных амбулаторий

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В этом году в регионе возводятся 17 модульных зданий для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий. В 42 подразделениях медицинских организаций проводится капитальный ремонт.

Возведение нового здания фельдшерско-акушерского пункта продолжается в селе Черный Ключ Клявлинского района. Подразделение обновляется в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

Напомним, региональный проект реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе, по улучшению условий оказания медицинской помощи.

Возведение модульного здания ФАПа в селе Черный Ключ началось в июне этого года. На сегодняшний день завершен монтаж металлической конструкции и кровли, выполняется устройство фасада.

«В селе проживает более 370 человек. Для удобства жителей новый фельдшерско-акушерский пункт возводится в самом центре населенного пункта — по адресу ул. Центральная, 4, — рассказала главный врач Клявлинской центральной районной больницы Нурания Горбунова. — Подразделение будет обеспечено всем необходимым в соответствии со стандартом оснащения — новым медицинским и компьютерным оборудованием, мебелью, медицинскими изделиями. В ФАПе наши пациенты смогут сдать биоматериал для анализа, пройти электрокардиографию, измерить давление, сатурацию или уровень сахара в крови. Профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию, вакцинацию население также будет проходить на месте, не выезжая в районный центр. В составе мобильной медицинской бригады в Черном Ключе продолжат прием пациентов участковый врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, врач-офтальмолог и врач-оториноларинголог».

Фото: минздрав СО