До конца дня 7 августа местами в Самарской области ожидается ливни и град

Я нашел ошибку
Главные новости:
В распоряжении предприятия 35 вагонов, из них сформировано 8 четырехвагонных составов.
Иван Носков посетил муниципальное предприятие «Самарский метрополитен»
Для экономии расходов на коммунальные услуги «РКС-Самара» рекомендуют своим абонентам установить и использовать приборы учёта воды.
"РКС-Самара" рассказали, как уменьшить расходы на коммунальные услуги
В рамках встречи ребятам рассказали о важности занятий спортом и познакомили с профессией сотрудника органов внутренних дел.
Полицейские и общественники совместно с «Движение Первых» провели мероприятие для юных жителей региона
Ветеран СВО вручную изготавливает кошельки, ключницы, обложки для паспорта, ремни, браслеты и другие изделия.
Служба занятости Самарской области помогла ветерану СВО открыть производство кожаных изделий
Особой страницей её биографии стал Международный фестиваль «Кино-детям», которым она бессменно руководила на протяжении 28 лет.
Ушла из жизни Ольга Стась, которая стояла у истоков создания самарской киностудии «Волга-фильм»
Тамирлан поет с 10 лет, учился в Детской школе искусств №1 у Калмыковой Марины Владимировны. Именно она открыла исполнителю мир музыки и пения.
Среди финалистов 3 сезона песенного конкурса «Родники» наш земляк Тамирлан Дусенбаев
Задержанный признал свою вину и пояснил полицейским, что украденное продал случайным прохожим.
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из сетевых магазинов
Водителю назначено наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года  1 месяц.
В Приволжском  районе осужден мужчина, который повторно сел за руль автомобиля пьяным 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.19
0.14
EUR 93.01
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

До конца дня 7 августа местами в Самарской области ожидается ливни и град

7 августа 2025 13:26
128
До конца дня 7 августа местами в Самарской области ожидается ливни и град

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня 07.08.2025 местами в Самарской области ожидается ливни и град».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

(все операторы сотовой связи)

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
166
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
147
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
237
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
6 августа 2025  21:28
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
363
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
6 августа 2025  17:53
Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах
440
Весь список