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До 300 000 рублей на реализацию своего первого проекта может получить самарская молодёжь

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До 300 000 рублей на реализацию своего первого проекта может получить самарская молодёжь

До 16 июля продолжается приём заявок на Всероссийский конкурс молодёжных проектов «Росмолодёжь.Гранты: Микрогранты» в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети». Предложить свою инициативу можно на сайте ФГАИС «Молодёжь России» до 13:00 (смр) 16 июля: https://clck.ru/3UcQy7 .

Конкурс предоставляет уникальную возможность для жителей Самарской области в возрасте от 14 до 35 лет получить финансовую поддержку на реализацию своей социально значимой идеи. Размер гранта составляет от 5 000 до 300 000 рублей. Конкурс призван вовлечь молодёжь в активную социальную практику и помочь в реализации первых общественных инициатив.

Конкурс «Росмолодёжь.Гранты: Микрогранты» особенно актуален для тех, кто впервые пробует свои силы в социальном проектировании. Упрощенная система подачи заявки и отчётности делает его отличной стартовой площадкой. Участникам предлагается выбрать одно из 18 тематических направлений (номинаций), охватывающих широкий спектр сфер: от развития малых территорий и экологического просвещения до поддержки добровольчества, творчества и науки.

В 2025 году по итогам конкурса грантополучателем из Самарской области стала Валерия Аверина, заведующая районным Домом культуры м.р. Похвистневский. Её проект «Ахратцкая ткацкая мастерская» был представлен в номинации «#развивай_среду» (проекты, направленные на развитие малых территорий) и получил грант в размере 299 000 рублей.

«Проект «Ахратская ткацкая мастерская» направлен на возрождение традиционного ткачества и сохранение культурного наследия. Благодаря гранту в сельском Доме культуры открылась современная мастерская с профессиональными ткацкими станками. Сегодня здесь проходят бесплатные мастер-классы для детей и взрослых, где участники осваивают различные техники ткачества. Проект помогает сохранять народные ремёсла, объединяя разные поколения и передавая традиции молодёжи. Для нас этот грант стал важной возможностью развивать родной район и сохранять его культурное наследие» — рассказала о своей инициативе Валерия.

У молодёжи Самарской области есть все возможности, чтобы превратить свои идеи в реальные проекты, способные изменить жизнь в регионе к лучшему. Каждый самарский участник может получить помощь в региональном проектном сообществе «МСО.Проекты»: записываться на индивидуальные консультации с экспертами Росмолодёжь.Гранты Самарской области, участвовать в очных и онлайн-мероприятиях. За новостями и расписанием встреч можно следить в группе «МСО.Проекты» в VK: https://vk.ru/msoprojects63 .

Фото - Министерство молодёжной политики Самарской области

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