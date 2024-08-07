До 30 сентября можно подать заявку на конкурс «Виртуальный тур по многонациональной России»

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Федеральное агентство по делам национальностей России сообщает, что в 2024 году проводится III Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России». В нём могут принять участие некоммерческие организации, имеющие музей или выставочную экспозицию по национальной культуре, а также музеи, инициативные группы, государственные или муниципальные бюджетные учреждения.

Цель конкурса в сохранении этнокультурного многообразия народов России через формирование выставочных проектов, внедрение новых творческих подходов и виртуальных форм работы.

Приём заявок проводится через электронную форму до 30 сентября 2024 года.

Конкурсантам необходимо снять на видео экскурсию или виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью до 10 минут.

Конкурсная комиссия определит 12 лауреатов в шести номинациях: «Лучший выставочный проект музея», «Лучший выставочный проект некоммерческой или бюджетной организации», «Лучший выставочный проект инициативной группы», «Творческая экскурсия по этнокультурной выставке», «Уникальный экспонат этнокультурной выставки» и «Семейная этнокультурная выставка / Семейный этномузей».

Ещё одного победителя выберут путём онлайн-голосования пользователи интернета.

Для участников конкурса проходит серия информационно-методических вебинаров о создании и продвижении этнобрендов территорий, современных выставочных технологиях, творческой подаче этнокультурной выставки, инструментах медиапродвижения и современных подходов по визуализации исторического этнокультурного материала.

Лучшие конкурсные работы будут размещены на видеоканале «Ресурсная среда» и рекомендованы для трансляции в СМИ и на иных публичных демонстрационных площадках. Победители награждаются дипломами и принимают участие в итоговых мероприятиях в г. Москве: дискуссионной площадке с представлением выставочного опыта и участием экспертов проекта, представителей национально-культурных организаций, СМИ, научного сообщества и др. в Общественной палате РФ; методическом семинаре с мастер-классами по организации выставочной деятельности в современных условиях и медиасопровождению музейно-выставочной деятельности на факультете журналистики МГУ имени Ломоносова; телемарафоне с творческой презентацией выставочных проектов победителей на Первом Российском Национальном канале.

Проект реализуется Ресурсным центром в сфере национальных отношений при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Подробная информация и форма заявки на: http://ресурсныйцентр-анр.рф/russian-federation/project/virtualnyy-tur-2024.

Фото: ФАДН России