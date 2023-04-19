До 26 апреля предприниматели Самарской области могут подавать заявки на участие в конкурсе российских брендов

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Победители конкурса российских брендов продвинут свои товары в торговые сети и на маркетплейсы.



Организатором конкурса выступает Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Цель конкурса – поддержать развитие перспективных российских брендов в каждом регионе страны.



Победители получат возможность продвинуть свои товары на маркетплейсах и торговых сетях, на телевидении и в новых медиа, а также получить поддержку и продвижение от партнеров конкурса. Среди них – Фонд Росконгресс, Wildberries, OZON, АНО «Диалог», ФЦК, «Почта России», Роскачество, АНО «Национальные приоритеты» и другие.



Заявки на участие в конкурсе принимаются на крауд-платформе идея.росконгресс.рф по пяти номинациям: продовольственные товары, потребительские товары, информационные технологии, высокие технологии, а также креативные индустрии.



В Самарской области активно создаются и развиваются региональные бренды в разных отраслях экономики. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», в регионе созданы все необходимые условия для стабильной работы местных производств, действует широкий спектр инструментов поддержки. Каждый производитель может обратиться в центр «Мой бизнес» и получить актуальную для себя услугу. Эту работу ведет областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым.



Участниками конкурса могут стать предприниматели – представители малого и среднего бизнеса, – чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства, а также чьи товары уже высоко оценены потребителями.



От каждого субъекта конкурсное жюри определит до пяти брендов-победителей. Кроме того, будут выбраны пять федеральных победителей конкурса, которые будут отмечены высшим руководством страны на очном мероприятии форума в июне этого года. Также жюри отметит регионы с лучшими наборами мер поддержки брендов.

Фото: департамент информационной политики СО