До 10 декабря можно стать соорганизатором акции, посвященной 30-летию главного закона страны

Проверь свои знания о Конституции РФ со всей страной!
12 декабря стартует уже VIII Всероссийский тест на знание Конституции РФ на платформе www.гражданин.дети , посвящённый 30-летию самого главного закона страны!
- Более 5,5 миллионов участников
- 89 регионов РФ, 37 иностранных государств
- Всесторонняя поддержка федеральных и региональных органов исполнительной власти
- Возможность стать организатором
- Участие в Акции возможно из любой точки Мира
- Обширная партнёрская программа Акции
- Твоя страна! Твой закон! Твоя Акция!
Хочешь стать организатором Акции в своём Регионе/Городе/Районе/Школе/Паблике ?
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Торопись - регистрация Кураторов завершается 10 декабря!