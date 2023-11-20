До 10 декабря можно стать соорганизатором акции, посвященной 30-летию главного закона страны

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Проверь свои знания о Конституции РФ со всей страной!



12 декабря стартует уже VIII Всероссийский тест на знание Конституции РФ на платформе www.гражданин.дети , посвящённый 30-летию самого главного закона страны!



- Более 5,5 миллионов участников

- 89 регионов РФ, 37 иностранных государств

- Всесторонняя поддержка федеральных и региональных органов исполнительной власти

- Возможность стать организатором

- Участие в Акции возможно из любой точки Мира

- Обширная партнёрская программа Акции

- Твоя страна! Твой закон! Твоя Акция!



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Торопись - регистрация Кураторов завершается 10 декабря!