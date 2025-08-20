Я нашел ошибку
Волжское дефиле будет построено в формате сборного показа с участием двух высших учебных заведений Самарской области и двух брендов одежды, которые продемонстрируют творческий и промышленный потенциал региона. 
Бренды Самарской области примут участие в Московской неделе моды
По результатам проведённого анализа, подтверждено, что ресурс полигона твёрдых бытовых отходов „Преображенка“ исчерпан.
В Волжском районе закроют мусорный полигон «Преображенка»
Исследование креативных индустрий Самарской области проводится региональным Минэкономразвития и федеральными экспертами при участии креативных предпринимателей.
Креативная экономика Самарской области получит мощный импульс благодаря масштабному исследованию
Это можно сделать только до 1 октября.
До 1 октября льготники региона могут изменить способ получения набора социальных услуг на следующий год
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +24, +25°С.
21 августа в регионе без осадков, до +27°С
В тушении пожара участвовали 2 единицы техники и 9 человек личного состава.
Сегодня ночью в Кинеле горел заброшенный частный дом на площади 80 квадратных метров
10 дворовых территорий стали более комфортными и современными для жителей.
В Тольятти завершили благоустройство дворов
Для этого необходимо поменять систему образования, а это тоже нагрузка на ребенка.
В России не получится отменить «домашку» для школьников
До 1 октября льготники региона могут изменить способ получения набора социальных услуг на следующий год

20 августа 2025 15:31
105
Это можно сделать только до 1 октября.

Федеральные льготники региона могут изменить способ получения набора социальных услуг (НСУ) на следующий год. Отделение СФР по Самарской области напоминает, что это можно сделать только до 1 октября.

Набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме, а также частично или полностью в денежном эквиваленте. В 2025 году полная стоимость НСУ составляет 1 728,46 рублей в месяц. В натуральном виде в него входят:

лекарственные препараты для медицинского применения и медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей с инвалидностью (1 331,30 рублей);
путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (205,95 рублей);
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (191,21 рублей).

Подавать заявление требуется только в том случае, если гражданин хочет изменить текущий порядок получения соцслуг. Сделать это можно до 1 октября 2025 года через портал Госуслуг, в любой удобной клиентской службе Отделения СФР по Самарской области или в МФЦ. Если же гражданина устраивает текущая форма получения НСУ и он не планирует ее менять в следующем году, подавать заявление не требуется.

«Если гражданин сохранит право на льготы в натуральном виде, то сможет получать их в необходимом объеме, а не по номинальной стоимости», — уточнила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

К числу федеральных льготников, имеющих право на получение НСУ, относятся: участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, жители осажденного Севастополя, жители осажденного Сталинграда, члены семей погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие от последствий радиации, а также лица с инвалидностью всех групп, включая детей с инвалидностью.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

