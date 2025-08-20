До 1 октября льготники региона могут изменить способ получения набора социальных услуг на следующий год

105

Федеральные льготники региона могут изменить способ получения набора социальных услуг (НСУ) на следующий год. Отделение СФР по Самарской области напоминает, что это можно сделать только до 1 октября.

Набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме, а также частично или полностью в денежном эквиваленте. В 2025 году полная стоимость НСУ составляет 1 728,46 рублей в месяц. В натуральном виде в него входят:

лекарственные препараты для медицинского применения и медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей с инвалидностью (1 331,30 рублей);

путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (205,95 рублей);

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (191,21 рублей).

Подавать заявление требуется только в том случае, если гражданин хочет изменить текущий порядок получения соцслуг. Сделать это можно до 1 октября 2025 года через портал Госуслуг, в любой удобной клиентской службе Отделения СФР по Самарской области или в МФЦ. Если же гражданина устраивает текущая форма получения НСУ и он не планирует ее менять в следующем году, подавать заявление не требуется.

«Если гражданин сохранит право на льготы в натуральном виде, то сможет получать их в необходимом объеме, а не по номинальной стоимости», — уточнила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

К числу федеральных льготников, имеющих право на получение НСУ, относятся: участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, жители осажденного Севастополя, жители осажденного Сталинграда, члены семей погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие от последствий радиации, а также лица с инвалидностью всех групп, включая детей с инвалидностью.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.