Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Б.А. Кожина

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От себя лично, от имени Правительства Самарской области и жителей губернии выражаю глубокие соболезнования в связи с постигшей нас невосполнимой утратой – уходом из жизни легендарного для нашего региона краеведа, журналиста, редактора Куйбышевской студии кинохроники Бориса Александровича Кожина.

Этот удивительный человек – достойнейший пример патриотизма, глубокого уважения к истории Родины и истинной любви к родному краю и его жителям. Так завораживающе интересно, содержательно, незабываемо рассказывать, показывать и писать о Самаре, уникальных фактах ​ее истории, о ​ее жителях ​и их характерах мог только Борис Александрович.

Он лично был знаком со многими людьми в самых разных сферах. И его знали, уважали и ценили стар и млад, студенты и мэтры, соседи и руководители высшего звена. А если кто-то не знал, ​ то услышав​ его голос и повествование, запоминал навсегда. Именно Борис Александрович мог своими словами, энергетикой пробудить особое чувство гордости за то, что ты родился и живешь в Самаре, можешь любоваться ею и приносить пользу землякам.

Бориса Александровича Кожина можно назвать одним из основателей кинолетописи Самары. Благодаря широчайшему кругозору, профессионализму, аналитическому уму, интеллигентности и порядочности Бориса Александровича на Куйбышевской студии кинохроники было написано и снято несколько десятков ​ фильмов. Он наш хранитель истории, неповторимый рассказчик, учитель и наставник.

Память о Борисе Александровиче – великом по духу человеке, который открыл нам целую эпоху, ​– навсегда сохранится в наших сердцах.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров.