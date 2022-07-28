Дмитрий Азаров встретился с участниками самарской делегации Молодежного форума ПФО «iВолга»

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В четверг, 28 июля, Губернатор Дмитрий Азаров на площадке Молодежного форума ПФО «iВолга» пообщался с представителями самарской делегации. В ходе встречи участники смогли задать Главе региона волнующие вопросы и поделиться впечатлениями о юбилейном форуме.



«Рад, что «iВолга» вернула свой привычный формат, после работы «на удаленке». Мы позаботились о том, чтобы форум прошел и в прошлые годы, но понятно, что заменить живое человеческое общение общением через экраны компьютеров, невозможно, - обратился Губернатор к участникам форума. - Роскошь человеческого общения живет на «iВолге», где встречаются молодые, энергичные люди, устремленные в будущее, реализующие свои проекты, добивающиеся поставленных целей. Люди, которые точно знают, что будущее нашей страны – светлое, доброе, креативное. Будущее, к которому мы сегодня приближаем каждый регион-участник и нашу страну в целом».



Дмитрий Азаров поблагодарил ребят за их активность. Чтобы оказаться на Мастрюковской поляне и представить свои проекты, им уже пришлось пройти серьезный отбор. В этом году количество желающих попасть на форум было рекордным – 10 претендентов на одно место.



«Сюда попали те, кто больше всего хотел. Когда человек хочет чего-то добиться, он находит возможность, получает дополнительные знания, компетенции, больше работает над своими проектами для того, чтобы достичь цели. Поэтому здесь точно целеустремленные, энергичные, небезразличные ко всему происходящему люди, которые умеют добиваться поставленных целей. А значит настоящие лидеры и победители, - выразил уверенность Глава региона, отметив, что сегодня стране нужны именно такие люди, обладающие лидерскими качествами. - И я очень рад, что таких лидеров, людей энергичных, талантливых, работоспособных в Самарской области очень много. Это главное богатство нашего региона».



Традиционно самарская делегация на «iВолге» самая многочисленная. В 2022 году в рамках заявочной кампании на сайте Форума зарегистрировалось более 9,5 тысяч кандидатов от Самарской области. Это практически половина всех заявок на мероприятие. До процедуры отбора было допущено около 4 тысяч кандидатов от региона. По итогам отбора была сформирована делегация Самарской области в составе 515 человек.



Наибольшее представительство делегация Самарской области получила в сменах «Делай Дело», «Миссия добро», «Управляй будущим». Немало было представителей региона в сменах «Творческий процесс» и спец-направлении «Государственная молодежная политика».



Среди участников форума были представители некоммерческих организаций и волонтерских объединений, общественные деятели, активисты студенческих объединений, предприниматели и творческая молодежь региона. Каждый из них представлял свои проекты, идеи, инициативы.



Создать на «iВолге» смену или отдельное направление для молодых педагогов предложил Андрей Аверин, учитель физической культуры, тренер по волейболу и боевым единоборствам из села Старый Аманак Похвистневского района. В этом году педагог вошёл в ТОП-5 финалистов конкурса «Учитель года», дважды становился абсолютным победителем конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования детей Самарской области «Сердце отдаю детям».



Глава региона отметил, что в Самарской области проходятся выездные образовательные программы, на которых учителя могут повышать свой профессиональный уровень, и предложил организовать смену для молодых педагогов на таких курсах. А миссия «iВолги» - объединять людей разных возрастов и направлений деятельности, это место для обмена опытом, лучшими практиками.



Участница форума Татьяна Лазуренко защитила проект по изготовлению фруктовых чипсов. Молодой предприниматель спросила о существующих мерах поддержки для самозанятых в регионе.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня для молодых, инициативных предпринимателей в Самарской области созданы все условия. Из года в год растет количество самозанятых, совершенствуются меры поддержки. Немало среди них преференций для начинающих предпринимателей. Подробнее о них можно узнать в центрах «Мой бизнес».



Речь зашла и о развитии внутреннего туризма в Самарской области. Студент Самарского государственного педагогического университета Кирилл Шараватов отметил, что в последнее время в Самаре и регионе появляется все больше благоустроенных площадок, общественных территорий, и задал вопрос Губернатору, как молодежь может поучаствовать в реализации проектов по созданию туристической инфраструктуры.



Глава региона отметил, что несмотря на то, что сегодня действительно в каждом муниципалитете все больше общественных мест обретают новый вид, а в каждом волжском городе Самарской области появилась своя набережная, предстоит сделать еще многое.

«Таких мест, которые требуют нашего внимания, нашей заботы, очень много. Я надеюсь, что вы принимаете участие в благоустройстве родной земли. Кто-то лично выходя и делая что-то для своего родного двора, сквера, кто-то – участвуя в голосовании по отбору общественных пространств для благоустройства», - обратился к ребятам Губернатор.

В регионе активно развивается туристическое направление. За 2 года прирост турпотока в Самарской области составил 73%. И Глава региона выразил уверенность, что недавно созданное министерство туризма даст новый импульс развитию этого важного сегодня сектора экономики.



«Долгое время на туризм смотрели как на развлечение. Сегодня это все более значимый сектор экономики. Развивается сфера гостеприимства, сфера общепита, разработано огромное количество туристических маршрутов. У нас потрясающие места: Рачейский бор в Сызранском районе, Голубое озеро в Сергиевском, Самарская Лука, Бузулукский бор. Горы, водопады, реки, - все это у нас есть. У нас очень красивая земля. Есть возможность развивать не только экологический, но и познавательный, событийный туризм. Каждый район, каждый город имеет свои уникальные проекты, которые сегодня работают на привлечение интереса, а значит, на развитие туризма, - сообщил Дмитрий Азаров и предложил участникам форума делиться своими идеями и предложениями. – Если вы разработаете свои, молодежные маршруты, предложите свой взгляд, мы с удовольствием возьмем в отработку эти идеи. Молодежная энергия – это то, что дает дополнительный мощнейший импульс развития во всех сферах».



Участники «iВолги» признались, что за время пандемии соскучились по атмосфере форума, и отметили, что в этом году здесь, на Фестивальной поляне, улучшилась инфраструктура, очень насыщенная образовательная и культурная программа, интересные спикеры. Ребята выразили надежду, что «iВолга» и впредь будет проводиться здесь, на Мастрюковской поляне, останется на самарской земле.



«Не отдадим, – заверил Губернатор. - Конечно нам завидуют те ребята, которые приезжают на «iВолгу» из других регионов. Задавались вопросы, почему «iВолга» все время проходит в Самарской области, а не в разных регионах. «iВолга», которая проводится по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина, под патронатом полномочного представителя Президента страны в ПФО Игоря Комарова, останется на самарской земле. И я уверен, что мы ее сохраним, все атаки буду отбивать».



Глава региона выразил уверенность, что и в следующем году форум пройдет в привычном месте. Но важным условием является вакцинация от коронавирусной инфекции и активность самарских участников.



«От вашей активности, от ваших лидерских качеств, зависит, останется ли форум на самарской земле. Надеюсь на самарскую команду. Сегодня будем подводить итоги проектной деятельности. Рассчитываю, что мы заметные успехи покажем. Ваш вклад в то, чтобы «iВолга» оставалась на самарской земле, - в вашей проектной деятельности и успешной реализации тех проектов, которые вы здесь защитите», - заявил Губернатор.



В заключение встречи Губернатор сообщил ребятам, что он несколько дней назад вновь побывал на Донбассе, где жители Самарской области помогают восстанавливать мирную жизнь в городе-побратиме - Снежное. Также Глава региона встретился с военнослужащими, которые находятся на передовой и защищают мирное небо над нашей страной.



«Они передали мне трофеи – оружие разных стран. И сегодня мы видим: идет накачка националистического режима Украины оружием со всех недружественных для нас стран. Недавно Президент сказал, что мы живем мирной жизнью, проводим форумы, ходим в отпуск, а там наши парни пашут под пулями. Я видел этих парней. Давайте об этом не забывать. Давайте сделаем все для того, чтобы поддержать их – героический народ Донбасса и наших защитников Отечества. Мы привезли им около двух тысяч открыток с пожеланиями и словами поддержки, которые были заполнены нашими с вами земляками. Сделайте это тоже, вы не представляете, насколько им это важно и приятно», - призвал Дмитрий Азаров.

Фото: департамент информационной политики СО