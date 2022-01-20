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Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина

20 января 2022 09:35
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Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина

Научная команда самарских специалистов во главе с профессором и академиком Российской академии наук Виктором Сойфером в конце 2021 года стала лауреатом премии Правительства Российской Федерации имени Ю.А.Гагарина. Награда в области космической деятельности была присуждена за создание на базе Самарского университета им.Королёва научно-образовательного комплекса, обеспечивающего подготовку специалистов мирового уровня. В среду, 19 января, Губернатор Дмитрий Азаров провел торжественную встречу с лауреатами премии и поздравил своих выдающихся земляков с престижнейшей наградой.

Премия имени Ю.А.Гагарина присуждается с 2011 года, один раз в пять лет. Ее лауреатом становится российский соискатель или коллектив, который совершил выдающееся достижение и проявил особые заслуги в области космической деятельности. В конце прошлого года распоряжением Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина были определены лауреаты второй премии им.Ю.А.Гагарина. В их числе команда в составе 5 специалистов Самарской области:  академик РАН, доктор технических наук, профессор, президент Самарского университета Виктор Сойфер (руководитель работы), доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой космического машиностроения Самарского университета Вадим Салмин, кандидат технических наук, доцент, исполнительный директор института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета Иван Ткаченко, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, заместитель генерального конструктора по испытаниям АО «РКЦ «Прогресс», профессор кафедры космического машиностроения Самарского университета Геннадий Аншаков, Герой Российской Федерации, инструктор-космонавт-испытатель — заместитель начальника Центра по подготовке космонавтов — командир отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», почетный выпускник Самарского университета Олег Кононенко.

«Хочу поздравить вас с присуждением гагаринской премии! Для нашего региона — признанного центра отечественного ракетостроения, развития космоса, подготовки кадров для авиакосмической промышленности России – это, безусловно, значимое событие, — сказал Губернатор Дмитрий Азаров, начиная торжественную встречу с лауреатами, — Вклад каждого из вас в развитие отрасли заслуживает самого искреннего уважения, общественного и государственного признания. Ваши имена известны далеко за пределами нашего региона. Уверен, для многих молодых и будущих  ученых вы выступаете путеводными звездами на пути в космической деятельности».

Премию имени  Ю.А.Гагарина самарский коллектив соискателей удостоен за создание на базе Самарского университета «научно-образовательного практико-ориентированного комплекса междисциплинарных учебных программ и лабораторно-испытательных установок для подготовки специалистов по сквозным технологиям космического дистанционного зондирования Земли».  Как пояснил Виктор Сойфер, основная идея работы заключается в том, что была сформирована образовательная система подготовки специалистов, которая базируется на фундаментальности, мультидисциплинарности, реализации концепции «образование через исследования», неразрывной связи образования с производственной практикой на предприятии АО «РКЦ «Прогресс» и космодромах Байконур и «Восточный», высоком уровне цифровизации, вовлечении студентов в практическое решение задач создания космических аппаратов.

«В конечном счете, можно сказать, что мы достигли мирового уровня в области космических технологий и подготовки специалистов», — отметил Виктор Сойфер.

С 2006 года Самарским университетом было подготовлено более 3000 специалистов, трудоустроенных в отрасли, в том числе свыше 400 – в ракетно-космическом центре «Прогресс», осуществившего свыше 900 запусков космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Также университетом были созданы и внедрены уникальные лабораторно-испытательные установки, группировка малых спутников серии «АИСТ».

«Благодаря вашей совместной работе под руководством Виктора Александровича Сойфера создан научно-образовательный комплекс, обеспечивающий подготовку специалистов мирового уровня. Свою высокую эффективность этот комплекс, заслуженно удостоенный премии Гагарина,  доказал на практике. Уверен, он и в дальнейшем будет служить эффективным инструментом для решения этой задачи», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

На встрече участники обсудили перспективы дальнейшей подготовки в регионе  специалистов и разработки технологий космической отрасли. Новый импульс в этом направлении призван придать научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего» (НОЦ), созданный по поручению Дмитрия Азарова. В состав НОЦ, выступающего центром коллаборации научных школ 6 регионов и ряда ведущих предприятий страны,  входит и  Самарский университет. Сопредседатель управляющего совета НОЦ «Инженерия будущего», ректор Самарского университета Владимир Богатырев рассказал о работе  НОЦ, отметив ценность того, что одним из индустриальных партнеров центра выступает госкорпорация «Роскосмос».

«Хочу еще раз поблагодарить руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Олеговича Рогозина за то сотрудничество, которое выстроено с нашим регионом, предприятиями и НОЦ «Инженерия будущего», подчеркнул  Губернатор Самарской области.

Глава региона также озвучил предложение о целесообразности проработки создания в Самарской области сквозного проекта подготовки космонавтов, который бы охватил множество ребят, начиная со школьных лет. «Понятно, что не все станут космонавтами, но это позволит привлекать в научную деятельность все больше детей и молодежи, станет дополнительной подпиткой для развития кадрового потенциала отрасли», считает Дмитрий Азаров.

Участники встречи эту идею поддержали, отметив, что сегодня крайне важно популяризовать науку среди подрастающего поколения, повышать их интерес к  космической тематике.

«Сегодня вопросы наращивания интеллектуального потенциала российской науки, создания эффективной системы управления научными исследованиями, подготовки кадров для наиболее перспективных направлений научно-технологического развития России, безусловно, становится важнейшим приоритетом. Президент страны Владимир Владимирович Путин объявил ближайшее десятилетие Десятилетием науки и технологий. Самарская область, обладающая мощным научно-производственным и образовательным потенциалом, просто обязана обеспечивать здесь опережающее развитие», сказал Дмитрий Азаров.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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