Дмитрий Азаров встретился с российским писателем Юрием Поляковым

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В четверг, 27 апреля, в Доме офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова в рамках литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе» состоится творческая встреча с известным писателем, драматургом, общественным деятелем Юрием Поляковым. Перед мероприятием с ним встретился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Юрий Поляков – автор целого ряда известных произведений, среди которых «Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба», «Совдетство», сценарист фильма «Ворошиловский стрелок». Он долгие годы являлся главным редактором и председателем редакционного совета «Литературной газеты». За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Юрий Поляков – член Общественного Совета при Министерстве культуры РФ, председатель Национальной ассоциации драматургов.

«У вас очень плотный рабочий график, вы востребованы, и я рад, что вы выбрались в Самару. Всегда рады вас видеть», — поприветствовал писателя губернатор Дмитрий Азаров. Юрий Поляков отметил, что рад снова приехать в город, где ценят его творчество, ставят спектакли по его произведениям. Так, в 2012 году в СамАрте состоялась премьера спектакля «Работа над ошибками» по одноименной повести Юрия Полякова. «Сейчас хочу предложить Самарскому академическому театру драмы свою новую пьесу – «В ожидании сердца», — сообщил писатель.

Сегодня вечером в ОДО состоится творческий вечер Юрия Полякова в рамках литературно-исторический фестиваля «Путь к Победе». Тема сохранения исторической памяти для писателя крайне актуальна. За свою политическую позицию и взгляды на украинские события 2013-2014 годов Юрий Поляков включен в список российских деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину.

В продолжении темы важности сохранения исторической правды Юрий Поляков вместе губернатором осмотрели военно-историческую выставку «Легионы проклятых: бесславный путь предателей Родины», которая представлена в ОДО. Начальник Дома офицеров Самарского гарнизона, Заслуженный деятель искусств РФ, полковник Александр Назаренко пояснил, что цель выставки, созданной совместно с самарскими коллекционерами, — объяснить, что такое фашизм, истоки возникновения идеологии, ее современные проявления. «Люди должны понимать, кто такие предатели, которые, вставая на сторону фашистов, пытались развалить нашу страну, и с каким врагом мы сегодня боремся», — подчеркнул Александр Назаренко.

Руководитель ОДО сообщил, что с мая выставка будет представляться в различных муниципалитетах Самарской области. Губернатор предложил синхронизировать работу выставки с проведением Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!», который состоится с 1 по 6 мая в различных городах региона.

Дмитрий Азаров в разговоре с Юрием Поляковым также добавил, что для того, чтобы в обществе были правильное понимание и оценка происходящих сегодня событий, в Самарской области уделяется большое внимание разъяснительной и патриотической работе. Так, по предложению главы регионе реализуется проект «Сила в правде» — во всех библиотеках области появились тематические стенды, посвященные героическому прошлому нашей страны, документальные материалы по истории фашизма и неонацизма, информация об СВО и современных защитниках Отечества.

Глава региона вместе с Юрием Поляковым также осмотрели здание ОДО, пообщались с патриотическими и творческими объединениями, которые ведут здесь работу. Кроме того, здесь работает и библиотека, в фондах которой более 80 тысяч книг.

Александр Назаренко рассказал Юрию Полякову о военно-историческом музее ЦВО, где представлены уникальные экспонаты, особое место отведено под историю пятого гусарского Александрийского полка («Черные гусары»). «Наш музей признавался лучшим музеем вооруженных сил России. Приятно отметить, что Дмитрий Игоревич Азаров нам помогает на протяжении многих лет, еще со времен, когда он был главой Самары», — сообщил Александр Назаренко.

Еще несколько лет назад далеко не все помещения Дома офицеров использовались в военно-патриотических целях, процент арендованных помещений под коммерческие цели доходил до 30%. Ситуация изменилась благодаря личному участию Главы региона. Дмитрий Азаров предложил идею объединить под одной крышей работу всех военно-патриотических организаций и проработал этот вопрос с командующим 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андреем Колотовкиным. В итоге благодаря инициативе губернатора ОДО стал центром работы крупных военно-патриотических объединений и организаций губернии.

Сегодня работа по преображению Дома офицеров продолжается. Ведется ремонт помещений, которые раньше находились в плачевном состоянии и были непригодны для использования. В перспективе на этих площадях планируется развернуть работу секций военно-патриотического клуба «Александриец». Здесь для ребят будут проходить различные бесплатные занятия, в том числе спортивной и технической направленности, например, класс по обучению управлению БПЛА, занятия по фехтованию, а также морской класс.

Фото: Юлия Рубцова