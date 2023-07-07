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Дмитрий Азаров встретился с бойцом из многодетной семьи

7 июля 2023 14:28
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Недавно при поддержке губернатора родители защитника смогли улучшить жилищные условия и купить новый дом.

Глава региона во время очередной поездки в зону СВО встретился с бойцом – старшим сыном многодетной семьи Будько из села Большая Глушица. Недавно при поддержке губернатора родители защитника смогли улучшить жилищные условия и купить новый дом. Дмитрий Азаров побывал в гостях во время рабочей поездки в муниципалитет буквально несколько недель назад, чтобы посмотреть, как устроилась семья в новом жилье.

- Хочу передать привет своим родным и близким. Я вас люблю. Как приеду в отпуск, увидимся, – передал весточку домой защитник Родины.

Дмитрий Азаров поинтересовался о том, как часто он связывается со своими братьями и сестрами, удается ли поговорить.

- Да, когда есть возможность, мы обязательно созваниваемся, – рассказал парень и поблагодарил губернатора за решение жилищного вопроса. – Спасибо, что вы держите слово, как настоящий губернатор.

- Мы рядом и всегда готовы помочь, – сказал в ответ Дмитрий Азаров.


Губернатор подчеркнул, что он регулярно ездит к бойцам в зону проведения специальной военной операции, потому что для него лично важно знать положение дел непосредственно с линии фронта:

- Там ребята, как правило, говорят чуть больше, чуть откровеннее. Считаю для себя это очень важным попытаться помочь тем, кто сейчас на находится передовой. Мы там, где бойцы. Поэтому сколько бы это не занимало времени, усилий бы не стоило – они оправданы. Потому что это вселяет в них уверенность в том, что о них ни на один день на родной Самарской земле не забывают, что мы все готовы плечо подставить, помочь и военнослужащим, и их семьям. Самарская область изо всех сил приближает День Победы, помогает нашим бойцам, где бы они ни были. Когда военнослужащие говорят, что у них боевой настрой, понимаешь, что наш народ непобедим, – подчеркнул Дмитрий Азаров, сообщает sovainfo.ru.

 

 Фото: Ирина Карлова

Теги: Дмитрий Азаров

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