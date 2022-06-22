Дмитрий Азаров вместе с земляками присоединился к акции «Огненные картины войны»

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Самара, город Трудовой доблести, второй год подряд участвует в международной акции памяти. В ночь с 21 на 22 июня Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками зажег на площади Куйбышева «Огненную картину войны» из 30 тысяч свечей с изображением штурмовика Ил-2 и словами «Самара помнит». К масштабному проекту присоединилась и Сызрань, которой в прошлом году присвоен почетный статус: у Вечного огня горожане выложили из свечей паровоз «Лебедянка».

Масштабная акция посвящена трагической дате – началу Великой Отечественной войны, Дню памяти и скорби. «Сегодня один из самых трагических дней в истории нашего государства, день, который разделил на «до» и «после» жизни не одного поколения наших граждан. Я уверен, эта линия проходит и в сердце каждого, кто пришел сюда в эту ночь, – обратился к участникам акции Дмитрий Азаров. – Это День памяти и скорби, и по сложившейся традиции мы зажигаем свечу памяти. Зажигаем своими сердцами — в память о всех погибших воинах, доблестно защищавших нашу Родину, нашу Отчизну, все, что нам дорого и свято. В память о тех, кто погиб на полях сражений, и тех, кто стал победителем, а после Победы восстанавливал нашу страну из руин».

Огненную картину памяти «Волонтеры Победы», юнармейцы, студотрядовцы, поисковики создавали на площади Куйбышева несколько часов из 30 тысяч свечей. «Этот день очень важен для нас, и мы не могли не принять участие в этой акции. Я считаю, что каждый гражданин нашей страны должен помнить о Великой отечественной войне, и в такой памятный день мы должны увековечивать память о героях, которые боролись за нашу жизнь», – отметила член поискового отряда «Сокол» Мария Соколова.

«Все ребята – участники акции, зажигая свечи, вспомнят о тех героях-победителях, которые погибли в боях, отстаивая независимость нашей страны, защищая свои семьи», – уверен руководитель Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов.

«Мы храним память о тех, кто спас нашу страну от фашизма, мы помним и о погибших в специальной военной операции на Донбассе – это наш святой долг», – подчеркнула волонтер Виктория Замятина.

«Огненные картины войны» – это напоминание о том, какой огромный вклад в Великую Победу внесла Самара, в прошлом – Куйбышев, ставший запасной столицей и кузницей грозной боевой техники. Про Самару говорят «здесь тыл был фронтом». Ценой невероятных усилий и трудового героизма сотен тысяч человек за годы войны в Куйбышеве были выпущены десятки тысяч штурмовиков Ил-2, на заводах региона была выпущена каждая пятая авиабомба, изготовлен каждый третий артиллерийский снаряд. Во время войны не было ни одной крупной операции, в которой бы не использовалась техника, созданная руками куйбышевских рабочих.

«Мы зажигаем эти свечи в память о трудовом подвиге наших с вами земляков, – продолжил Глава региона. – Все вы хорошо знаете, что именно наш город, столица нашей области, стала запасной столицей страны в это тревожное и трагическое время. И здесь руками миллионов женщин и детей, стариков, конструкторов и инженеров ковалось оружие Победы. Здесь, на самарской земле, девиз «Все для фронта, все для Победы» был смыслом жизни».

Два года назад Указом Президента России Владимира Путина Самаре было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». В поддержку этой инициативы высказались более 700 тысяч человек.

Губернатор подчеркнул, что и сегодня защитники Отечества вновь очищают мир от нацизма, который пророс у самых границ нашей Родины, в стране, которая также понесла огромные потери в Великой Отечественной войне.

«В голове не укладывается, как можно предать память о жертвах фашизма, о тех, кто пал на полях сражений, о тех, кто был замучен в концлагерях, о тех, кто отстаивал независимость Родины, боролся с фашизмом в партизанских отрядах? Как можно вымарать это из памяти людей? Как можно вымарать название улиц, которые носили гордые имена героев-освободителей?»

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодняшние защитники, в том числе и земляки-самарцы, делают все, чтобы страна жила мирно, чтобы победа над нацизмом стала окончательной.

«Мы зажгли свечи и в поддержку наших доблестных воинов. Я уверен, что каждый из нас мысленно дает клятву верности своему Отечеству, которую мы пронесем через года, через всю свою жизнь и передадим следующим поколениям россиян. Я уверен, что наша страна, процветающая и сильная, выйдет из всех испытаний с гордо поднятой головой. Вечная и священная память нашим героям, павшим за свободу нашей Родины, за наши идеалы, за суверенное право жить по заветам отцов и дедов», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба облправительства