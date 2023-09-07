Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Тольятти осмотрел обновленный спортивный "Лада Парк"

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Сегодня губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Тольятти осмотрел лыжную базу АО "АвтоВАЗ". В 2023 году проведена реконструкция объекта. Теперь здесь находится и "Лада Парк", где можно заниматься не только лыжами, но и другими видами спорта.

База открылась в 1976 году. Практически все работы по ее созданию выполнялись заводчанами во время субботников. Ежегодно здесь проводится один из этапов всероссийской массовой гонки "Лыжня России". Тут базируется муниципальная школа олимпийского резерва №1 "Лыжные гонки", но база открыта для всех любителей спорта.



На этой территории АвтоВАЗ ежегодно проводит соревнования по лыжным гонкам, дни здоровья, кросс, соревнования по многоборью.



Летом 2023 года была начата масштабная реконструкция объекта. Ремонт завершили за два месяца. Пространство кардинально обновилось: появились мини-футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная площадка, теннисные столы, тренажеры, зона для йоги и воркаута, детская площадка, места отдыха. Высажены цветы и кустарники. Освещение трассы тоже реконструировали. А по программе "СОдействие" обустроили баскетбольную площадку.



Дмитрий Азаров вместе с президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым осмотрел обновленный объект. В это время люди старшего поколения занимались на силовых тренажерах, а на площадках проходили занятия юных баскетболистов.



Губернатор отметил, что ребята играют как профессионалы, и поинтересовался их оценкой изменений базы. Юные спортсмены ответили, что ремонтом они довольны.

- Побеждайте, - напутствовал губернатор. - Нам, конечно, нужна подпитка профессиональной команды. Я на вас рассчитываю.



Представители футбольной спортивной школы №12 "Лада" отметили, что им очень нравится покрытие футбольного поля. Губернатор пожелал местным воспитанникам в будущем усилить профессиональные клубы Самарской области - "Крылья Советов" и "Акро



Тренер волейболистов Владимир Игушкин похвалил "свою" площадку.

- Покрытие удобное, нескользкое, яркое. Поле пригодно для профессиональных тренировок, а рядом лес, в котором можно делать пробежки, и площадка с тренажерами. Все условия для тренировок.

Губернатор отметил, что сегодня АвтоВАЗ уделяет большое внимание социальной инфраструктуре города, а это свидетельствует о стабильной ситуации на предприятии.

Источник: СОВА

Фото: Андрей Савельев