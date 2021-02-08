Дмитрий Азаров: «Уверен, Год науки и технологий будет отмечен новыми идеями и начинаниями»

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В понедельник, 8 февраля, по сложившейся традиции Дмитрий Азаров вручил губернские премии в области науки и техники за 2020 год ученым Самарской области. Всего было подано 38 заявок от соискателей. По итогам конкурсного отбора эксперты определили 20 лауреатов, которые добились значительных успехов в развитии естественных, технических и гуманитарных наук, а также – при выполнении проектов в рамках региональных, федеральных и международных программ и конкурсов.

Вопрос точности сборки авиационных двигателей для кандидата технических наук из Самарского университета Михаила Болотова стал делом жизни. Предложенные им решения направлены на цифровизацию процесса сборки сложных изделий, повышения их качества и конкурентоспособности. «Исследования позволяют снизить трудоемкость сборки и повысить качество изделий. Мы уже активно сотрудничаем и внедряем свои разработки на крупных предприятиях нашего региона, в том числе, на заводе «Кузнецов», – рассказал ученый.

Евгений Александров, кандидат химических наук Самарского технического университета, разработал методологию теоретического поиска новых микропористых материалов, имеющих передовые показатели свойств. Спрогнозированные материалы синтезированы и уже нашли перспективное применение в технологиях энергоэфективного повышения качества топлива, обнаружения и извлечения загрязняющих природу веществ. «Задач у нас много, поскольку методы наши уникальные и аналогов в мире нет. Поэтому к нам обращаются множество ученых, в том числе, из-за рубежа. Совсем недавно мы решали задачу по повышению октанового числа бензина с минимальными затратами энергии», – рассказал молодой ученый. Он, как и другие представители самарских вузов, оказался в числе лауреатов премии.

«Мы гордимся достижениями наших земляков, которые вносят весомый вклад в развитие отечественной и мировой научной мысли, – подчеркнул Губернатор, обращаясь к лауреатам. – Ваши успехи в различных областях знаний свидетельствуют о том, что Самарская область по-прежнему является одним из признанных научно-исследовательских центров. Вы создаете базу для перспективных научно-технологических заделов, для решения самых сложных задач в наукоемких отраслях экономики».

Роль научного сообщества в достижении национальных целей развития страны огромна. О том, что вопросу уделяется приоритетное внимание, говорит и то, что Президент России Владимир Путин объявил 2021-й Годом науки и технологий.

«Я уверен, это позволит сфокусировать внимание общества на вопросах научно-технологического развития страны, показать значимость науки во всех сферах жизни и придать новый импульс развитию научных исследований, вовлечению молодых ученых, аспирантов, студентов и школьников. Рассчитываю, что Год науки и технологий будет отмечен новыми идеями и начинаниями», – отметил Глава региона.

Как раз новым идеям сегодня посвящен форум молодежных и научных инициатив в рамках деятельности научно-образовательного центра «Инженерия будущего». Круглые столы, дискуссионные площадки и обсуждения по перспективным направлениям развития региона и страны проходят сегодня в здании Правительства Самарской области.

Поддержка ученых, инженеров, перспективных исследований и разработок для региона имеет особый приоритет. При этом крайне важно, что наука была тесно связана с производством. Собственно, одна из идей научно-образовательного центра в этом и состоит. «Когда наши ученые представили свои разработки и идеи нашим индустриальным партнерам, среди которых крупнейшие корпорации страны, такие как «Ростех», «Роскосмос», «Газпром», АО «РЖД», ведущие предприятия региона, мы смогли увидеть, что некоторые из них оказались оторванными от жизни. Это заставило наши научные школы задуматься о прикладном применении разработок. Только так можно дать новые технологические импульсы развитию наших производств, а значит – экономики страны», – уверен Дмитрий Азаров.

Не менее важным направлением работы является раскрытие талантов в формировании эффективной системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. Губернатор подчеркнул: «Идея НОЦ двухъядерная – не только научная, но и образовательная. Я хочу поблагодарить вас за то, что ведете такую большую работу, являясь наставниками, учителями для новых молодых дарований, которые в будущем, уверен, принесут славу нашему региону, нашей стране».

«Всегда занимался любимым делом и никогда не изменял науке. И вдвойне приятно получать такую награду за преданную любовь, – отметил ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал. – Я очень благодарен вам, Дмитрий Игоревич, за то глубокое понимание роли науки и инноваций в развитии региона и страны, за чувство гордости, которое нам дала победа под вашим руководством в конкурсе научно-образовательных центров мирового уровня».

«Потенциал нашей Самарской области велик, и сегодня у нас есть все для того, чтобы совершить не просто движение вперед, а настоящий рывок в науке – это нужно не только ученым, а всем жителям страны», – подчеркнул председатель губернской думы, президент Самарского медицинского университета Геннадий Котельников.

Президент Самарского университета, председатель общественной палаты региона Виктор Сойфер отметил, что задача каждого ученого – не только занятие своей узкой отраслью знаний, но и осмысление того, что в целом происходит в стране и регионе. «Наука у нас сосредоточена и в учебных заведениях, и в Российской академии наук. Большие возможности открывает созданный научно-образовательный центр. И наша задача состоит в том, чтобы принести такие результаты, которые были бы полезны всем людям. И пример надо брать с наших медиков», – отметил он.

«Мы часто вспоминаем научные открытия предыдущих времен и поколений, но по праву мы можем гордиться и открытиями последних месяцев. Чего только стоит российская вакцина, которая сегодня фактически является надеждой для миллионов людей во всем мире. Это достижения нашей российской науки», – отметил Дмитрий Азаров. Он выразил уверенность в том, что по итогам текущего года среди лауреатов губернской премии будут и среди медиков, которые внесли свой вклад в борьбу с коронавирусом.