Дмитрий Азаров провел личный прием граждан

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Вопросы звучали разные, часть из них касалась поддержки военнослужащих и их семей.



За помощью к секретарю реготделения партии «Единая Россия» обратилась жительница Волжского района Алия. Ее супруг участвовал в СВО и трагически погиб 30 июня. Посмертно его наградили орденом Мужества. А у женщины осталась ипотека, которую с 2015 года выплачивал муж. Гасить ее самостоятельно Алия, воспитывающая 8-летнего сына, не может.



"Я приношу вам свои соболезнования. Это огромное горе, – сказал Дмитрий Азаров. – И, конечно, мы окажем всю необходимую поддержку".



Готов урегулировать вопрос и банк-заемщик.



"Долг будет погашен в полном объеме. Также рассмотрим вашу ситуацию по потребительским кредитам. Все выплаты будут выполнены до 10 декабря", – подчеркнул Дмитрий Азаров, а также дал ответственным лицам поручение помочь вдове в других вопросах.



Восьмиклассница Анастасия Белозерова принесла на прием носилки, которые учащиеся образовательного центра «Южный город» делают на базе школы. Первая партия изделий уже отправлена на фронт. Но не хватает швейной машинки нужного качества.



Дмитрий Азаров поблагодарил девочку:



"Спасибо тебе, твоим подружкам и наставникам. Вы – молодцы, что реализуете такую прекрасную идею, ведь носилки очень нужны на фронте. Я, со своей стороны, обещаю, что оборудование мы купим и доставим как можно быстрее".



Жители Смышляевки подняли вопрос размещения рентгено-диагностического комплекса в местной поликлинике. Как доложил министр здравоохранения Армен Бенян, до конца года там появятся маммограф и томограф. Дмитрий Азаров поручил взять этот вопрос на особый контроль.

Фото: пресс-служба правительства СО