Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с паводком в Самарской области

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Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о прохождении в регионе паводка. Глава региона отметил, что в Самарской области происходит постепенное улучшение паводковой ситуации. За последние сутки вода ушла из 263 жилых домов, с 191 приусадебного участка. Вместе с тем, проблема остается в 50 частных жилых домах и на девятистах приусадебных участках. В 2 пунктах временного размещения остаются 20 человек, в том числе 7 детей.

«По информации Гидрометцентра, в ближайшие дни серьезных ухудшений не прогнозируется. Надеемся, что так и будет. Тем не менее, не теряем боевую настороженность, рассчитываем все силы и средства на случай обострения ситуации. Находимся в контакте, в том числе, с соседними регионами. Над ликвидацией последствий паводка работают 9 293 человека и 2 017 единиц техники», – отметил руководитель области.

Дмитрий Азаров добавил, что важнейшая задача региональных и местных властей в этот период – оперативно оказывать помощь жителям пострадавших населенных пунктов.

«Правительством региона уже принято решение о выделении выплат на первоочередные нужды землякам, чьи дома пострадали от паводка, в размере 10 тысяч рублей на одного члена семьи. На данный момент заявления подали жители 207 пострадавших жилых домовладений – это 588 человек, выплаты уже поступили 96 гражданам. Прием заявок продолжается, для оформления можно обращаться в управления социальной защиты населения по месту жительства. Кроме того, планируем выделение средств жителям пострадавших от паводка жилых домов на частичную компенсацию утраты имущества в размере 100 тысяч рублей. Людей в беде не оставим, будем помогать», – подчеркнул губернатор.

Глава области отметил, что напряженная паводковая ситуация в регионе сохраняется. Все системы оповещения работают, специалисты готовы оперативно реагировать на изменение обстановки.

«Всем жителям важно сохранять внутреннюю мобилизацию и четко следовать указаниям работников администраций и экстренных служб», – заключил Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО