Дмитрий Азаров принял жителей региона, чьи дома попали под расселение из-за строительства новой станции метро: видео

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Как сообщалось ранее, Губернатор Дмитрий Азаров провел очередной прием граждан в приемной Президента РФ в Самарской области. Среди обратившихся – жители региона, чьи дома попали под расселение из-за строительства новой станции метро.

В регионе идет предметная, постоянная работа и взаимодействие с самарцами, чьи дома попали в зону строительства – как на уровне района, города, так и региона. Губернатор лично работает с обращениями земляков, в индивидуальном порядке рассматривает целый ряд вопросов – к решению людских проблем Дмитрий Азаров относится не формально, а с желанием во всём разобраться, достигнуть взаимопонимания. Главная цель – найти конкретное решение в каждой отдельной ситуации.

Подробности - в нашем видео.

Напомним, по инициативе Дмитрия Азарова на региональном уровне разработан и принят закон, который позволяет улучшить жилищные условия десятков самарских семей при изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества. Благодаря этому решению собственники, у которых это жилье единственное, смогут получить не только компенсацию исходя из проведенной оценки, но и достаточный объем средств, чтобы купить квартиру аналогичной площади.