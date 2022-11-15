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Сейчас идет предметная, постоянная работа и взаимодействие с самарцами, чьи дома попали в зону строительства новой стации метро.
Поддержка Донбасса и адресное решение вопросов людей, чьи дома находятся в зоне строительства метро, - Дмитрий Азаров провел очередной прием граждан
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Поддержка Донбасса и адресное решение вопросов людей, чьи дома находятся в зоне строительства метро, - Дмитрий Азаров провел очередной прием граждан

15 ноября 2022 20:35
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Сейчас идет предметная, постоянная работа и взаимодействие с самарцами, чьи дома попали в зону строительства новой стации метро.

Во вторник, 15 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел очередной личный прием граждан в приемной Президента России в Самарской области. Напомним, решение вопросов жителей, реагирование на насущные проблемы и предложения граждан со стороны главы региона, руководителей министерств и ведомств, местных властей организовано на системной основе. Это не только личные приемы и официальные письма, но и «горячие линии», общение посредством соцсетей. Такое системное взаимодействие позволяет решать возникающие вопросы оперативно, а людям – задавать вопросы в удобной для них форме.

Среди рассмотренных сегодня вопросов – дополнительная поддержка жителей Самары, чьи дома попали под расселение ввиду строительства новой станции метро «Театральная», а также оказание содействие землякам, готовых восстанавливать мирную жизнь на Донбассе.

Со своими жилищными вопросами к губернатору обратились жительницы Самары Екатерина Шмелева и Надежда Светлая. Их квартиры попали в зону строительства станции метро «Театральная», поэтому они претендуют на получение дополнительной поддержки на приобретение нового жилья. Однако есть ряд факторов, который не позволяет им попасть под обозначенные нормы регионального законодательства.

Напомним, по инициативе Дмитрия Азарова на региональном уровне разработан и принят закон, который позволяет улучшить жилищные условия десятков самарских семей при изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества. Объем средств компенсации и дополнительных выплат превышает нормы, предусмотренные федеральным законодательством. Благодаря этому решению собственники, у которых это жилье единственное, смогут получить не только компенсацию исходя из проведенной оценки, но и достаточный объем средств, чтобы купить квартиру аналогичной площади.

Сейчас идет предметная, постоянная работа и взаимодействие с самарцами, чьи дома попали в зону строительства новой стации метро – как на уровне района, города, так и региона. Губернатор лично работает с обращениями земляков, в индивидуальном порядке рассматривает целый ряд вопросов, чтобы найти конкретные решения. И очередной личный прием граждан руководителем области – тому подтверждение.

Ситуации Екатерины Шмелевой и Надежды Светлой  в настоящее время не подпадают под нормы принятого закона. В одном случае в собственности есть жилье в сельском районе области, однако жить в нем круглогодично невозможно. В другом случае собственник имеет долю в квартире родственника, и поэтому по формальным признакам также не может претендовать на дополнительные меры поддержки.

Дмитрий Азаров дал поручения Правительству региона рассмотреть каждый такой случай как системный, понять, у скольких граждан, чьи дома находятся в зоне строительства, есть аналогичные вопросы и в ближайшее время сформулировать предложения по совершенствованию законодательства. Работа с каждым заявителем будет продолжена.

Сергей Апаркин и Игорь Кутилин имеют опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и хотят в зимний период помочь восстановить мирную жизнь в ДНР. «У нас есть огромное желание оказать помощь Донбассу. Мы готовы не только работать, но и принять участие в СВО», - сказал Сергей Апаркин.

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за стремление помочь братскому народу Донбасса: «Ваше желание вызывает уважение». Глава региона напомнил, что Самарская область стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Самарцы оказывает городу Снежное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы. Кроме того, в ДНР и ЛНР из региона направляется гуманитарная помощь – от общественных организаций, добровольческих движений, политических объединений, неравнодушных граждан.

«У нас объем работ, который мы проводим в городе Снежное, который стал для нас братским, на этот год завершается. Но есть работы, которые еще продолжаются, в частности, по модернизации системы водоснабжения.  Потребность в рабочих руках и подготовленных специалистах, там, конечно, существует, - сообщил Дмитрий Азаров, - У нас есть опыт, когда для проведения ремонтных работ предприятия и организации Самарской области, готовые помочь Снежному, направляют заявки в министерство строительства региона. Но я уверен, что мы и такие частные инициативы тоже рассмотрим. У вас есть компетенции, которые могли бы там пригодиться».

Глава региона поручил ответственным службам Правительства Самарской области изучить документы заявителей по их трудовому стажу и отработать возможность трудоустройства граждан для работы на территории ДНР, в первую очередь, в Снежном.        

«Что касается варианта участия в СВО, то у вас есть возможность обратиться в местный военкомат. Благодарю вас за инициативу, за вашу готовность, гражданскую позицию», - отметил глава региона. 

Теги: Акценты Дмитрий Азаров

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