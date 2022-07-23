Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов торговли

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Уважаемые работники и ветераны торговли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Торговля как вид экономической деятельности во многом определяет уровень и качество жизни наших граждан и их социальное самочувствие. Поэтому своевременному и бесперебойному обеспечению населения региона необходимыми товарами и услугами федеральные власти и региональное Правительство уделяют особое внимание.

Сейчас сфера торговли, как значимая часть отечественной, мировой экономики, переживает непростой период. Задача органов власти всех уровней – с одной стороны, не допускать спекуляций, особенно в продовольственном сегменте, с другой – помогать всем работникам сферы преодолеть возникающие сложности. Работу предпринимателей, в том числе в сфере торговли, заметно облегчают государственные и региональные меры поддержки, мораторий на проверки, изменения налогового законодательства. Важным инструментом является малоформатная торговля, особенно ярмарки. В результате наших общих усилий только за прошлый год количество торговых мест на них выросло более чем на четверть и достигло одиннадцати тысяч.

В Самарской области утверждены и развиваются региональные бренды «Самарский продукт» и «Ярмарка вкусов», способствующие продвижению товаров, произведенных на территории региона, а также беспрепятственному доступу местных сельхозтоваропроизводителей на ярмарочные площадки. Знаковым мероприятием, направленным на поддержку региональных производителей, стал фестиваль моды, где была представлена продукция самарских дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров.

Мы и дальше будем активно развивать сферу торговли, чтобы своевременно обеспечивать людей всем необходимым, регулярно отслеживать наличие товарных запасов, контролировать вопросы ценообразования и покупательского спроса.

Решение стоящих перед отраслью задач невозможно без самоотверженного труда работников торговли, их верности лучшим традициям, заложенным ветеранами отрасли, без социальной ответственности бизнеса.

Искренне благодарю вас за трудолюбие, готовность предельно быстро мобилизоваться и перестроиться, отвечая на вызовы времени. Спасибо вам за достойный вклад в развитие губернии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов в работе!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров