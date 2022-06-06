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Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города

6 июня 2022 13:46
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Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города

В воскресенье, 5 июня, вместе с жителями Тольятти День города отпраздновал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В этом году Автоград отметил свой 285 день рождения со дня основания. Во всех трех районах были организованы выставки, театрализованные представления, мастер-классы, фестивали, авто- и мотопарады, а также праздничные концерты с участием лучших творческих коллективов Тольятти. Всего прошло более ста различных мероприятий.

Одним из центральных событий дня стало открытие XX детского фестиваля гандбола в спорткомплексе «Волгарь». Дмитрий Азаров пожелал всем его участникам удачи и новых побед на российской и мировой арене.

«Тольяттинцы, как настоящие волжане, показывают свое гостеприимство: принимают спортсменов со всей России и стран СНГ. Я очень рад, что гандбол развивается в Самарской области, и в первую очередь здесь – в Тольятти, в замечательной гандбольной школе, которая взрастила чемпионов мира, России и Олимпиады. Я уверен, что эта традиция будет продолжаться. Конечно, этот турнир вновь даст старт новым звездочкам», – уверен Глава региона.

В этом году событие объединило рекордное за всю историю своего проведения число спортсменов. В тольяттинском фестивале принимают участие 185 команд из 46 городов России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

Губернатор уверен, что достижения тольяттинских гандболистов и дальше будут радовать не только Самарскую область, но и всю Россию. Дмитрий Азаров подчеркнул, что в городе, регионе и России создаются условия для занятий разными видами спорта. Строятся физкультурно-оздоровительные площадки открытого типа, ФОКи, бассейны, ледовые арены, гимнастические залы, футбольные стадионы и атлетические манежи.

«Я хочу пожелать вам спортивной удачи на этом турнире. Чтобы вы могли продемонстрировать свои лучшие качества - как индивидуальные, так и командные. Ведь именно команда побеждает. И я думаю, что все участники гандбольного турнира это хорошо знают. Здесь будут победители, но не будет проигравших, потому что каждый из вас из Тольятти увезет частичку волжской самарской души и бесценный опыт, который приведет к новым победам», – отметил Глава региона.

Со стартом турнира участников поздравил вице-президент Федерации гандбола России Игорь Степанов. Он пожелал юным спортсменам, их родителям и тренерам удачи и новых побед. «Площадка проведения фестиваля выбрана не случайно. Это уже традиция. Каждый из вас является звездочкой, которая уже в ближайшее время, уверен, станет чемпионом мира или Олимпийским чемпионом. Очень важно приобрести дружбу, уважение, патриотизм. Когда мы вместе – мы одна сильная команда», – подчеркнул вице-президент Федерации гандбола.

Отдельные слова благодарности он адресовал организаторам детского фестиваля, который проходит при поддержке Губернатора и Правительства Самарской области, администрации Тольятти. «Спасибо вам, Дмитрий Игоревич, за большой вклад в развитие физической культуры и спорта на территории Самарской области», – обратился к руководителю региона Игорь Степанов.

С праздником спортсменов поздравила и заслуженный мастер спорта, Олимпийская чемпионка, президент гандбольного клуба «Лада» Ирина Близнова: «Хочу вам пожелать достойных игр, чтобы на площадках шла настоящая борьба за победу, чтобы вы полностью отдавались игре – гандболу».

По сложившейся традиции их ждет не только турнир, но и большая культурная программа – конкурсы, семинары, прогулки, экскурсии. Завершится мероприятие 10 июня.

Настоящим подарком в День города от губернатора жителям Тольятти стало выступление российской певицы и актрисы Виктории Дайнеко, а также лучших творческих коллективов Автограда. Концертные площадки были организованы во всех районах города.

Губернатор подчеркнул, что Тольятти – крупный промышленный город – сегодня продолжает динамичное развитие: открываются новые производства, строятся социальные объекты, модернизируется инженерная инфраструктура. 

«Тольятти – город динамичного развития. Он не впервые сталкивается со сложностями, не случайно всем нам известно о трех возрождениях Тольятти. И всегда любовь к своему городу, к родной земле, ответственность и взаимовыручка позволяли нам преодолевать сложности, с которыми мы сталкивались. Уверен, так будет и в этот раз. Залог тому – трудолюбивые, талантливые люди – жители города Тольятти», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что развитие Автограда происходит во многом благодаря постоянному вниманию Президента России Владимира Путина, который уже не один раз, в сложные для города периоды, приходил ему на помощь. И Тольятти всегда может рассчитывать на поддержку Главы государства.

Губернатор уверен: главное достояние города – талантливые и трудолюбивые люди, которые, объединяясь, преодолевают любые трудности: «Мы все преодолеем, мы станем сильнее и победим! А город будет процветать. Всем мира, добра, благополучия и новых успехов. Вперед, Тольятти, с Днем города»!

Завершил юбилейный День города праздничный фейерверк. Одновременно в 22.30 салюты прогремели во всех трех районах: на территории около стадиона «Торпедо», в парке Центрального района и на площади у центра отдыха «Тольяттиазот».

Автор фото: Екатерина Ершова.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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