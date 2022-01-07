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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Рождеством Христовым

7 января 2022 10:42
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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Рождеством Христовым

Дорогие земляки!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Этот великий светлый праздник наполняет наши души надеждой, любовью и радостью, обращая нас к событию, которое изменило ход мировой истории, показав человечеству путь доброты и милосердия, торжества жизни и самосовершенствования на основе библейских заповедей. Проводником этих идеалов в нашей стране была и остается Русская Православная Церковь.

Наша губерния всегда славилась атмосферой братства и взаимопонимания между представителями разных вероисповеданий, традициями дружбы и добрососедских отношений между населяющими ее народами. Единство в многообразии, межнациональный мир и согласие, гармоничное взаимодействие между различными конфессиями и сегодня являются для нас непреходящей ценностью.

Прошедший год стал для нашего общества серьезным испытанием на прочность и потребовал  полного напряжения сил для преодоления возникших трудностей, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

В этой непростой обстановке Самарская епархия очень много сделала для того, чтобы в наших сердцах возобладал мир, чтобы то лучшее, что есть в нас, послужило на благо людей, способствовало сохранению социальной стабильности и дальнейшему успешному развитию нашего родного края.

От всей души желаю вам, дорогие мои земляки, здоровья, неубывающих сил, созидательной энергии, успехов, мира и благополучия!

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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