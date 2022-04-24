Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с православной Пасхой

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Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас, всех священнослужителей и прихожан Русской Православной Церкви с праздником Светлого Христова Воскресения!

Этот праздник наполняет нас радостью, пробуждает самые добрые, возвышенные чувства, дает надежду, вселяет в души людей мир, покой и благоговение перед величием свершившегося почти две тысячи лет назад события.

В прежние времена, когда решалась судьба Отечества, наши предки всегда повторяли – «С нами Бог»! И это удесятеряло их силы, вдохновляло на героические поступки, укрепляло веру. И всякий раз победа оказывалась на нашей стороне, потому что победа там, где правда.

И сегодня светлая пасхальная радость объединяет нас, помогая преодолеть выпавшие на нашу долю испытания, не утратить стойкости и мужества, решить те колоссальные по своему масштабу задачи, которые стоят перед нашим великим, устремленным в будущее народом.

Уверен, что развитие нашего государства невозможно без опоры на богатое историческое наследие, многовековые традиции России, духовный авторитет Церкви, играющей важную роль в укреплении страны, сплочении российского общества, сохранении мира и спокойствия на нашей земле.

И потому огромное значение для нашего региона имеет созидательная деятельность Самарской митрополии, направленная на духовное просвещение, патриотическое воспитание, развитие межконфессионального и межнационального диалога, поддержку происходящих в губернии преобразований.

Искренне желаю всем жителям Самарской области крепкого здоровья, счастья, благополучия, успеха в трудах на благо нашей родной губернии, на благо Отечества!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров