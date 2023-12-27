Дмитрий Азаров поздравил спасателей региона с профессиональным праздником

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Уважаемые работники и ветераны спасательных служб!

Примите мои самые теплые, искренние поздравления с профессиональным праздником!

Этот день объединяет людей самоотверженных, решительных и неравнодушных, готовых жертвовать собой ради благополучия, безопасности, спокойствия наших граждан, защиты их жизни и здоровья.

Время обязывает нас мобилизоваться для решения стратегически важных для страны задач, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, сплотить наши ряды для предотвращения угроз, связанных с попытками преступного киевского режима и его покровителей дестабилизировать обстановку в России.

Пример такой организованности и сплоченности показывают самарские спасатели, сохраняющие верность своему призванию, служебному долгу, традициям, заложенным ветеранами спасательных служб. Вы проводите большую системную работу по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров, техногенных катастроф, идете на риск, выручая тех, кто попал в беду. В результате ваших усилий в прошлом году были успешно ликвидированы ЧС природного и техногенного характера, достигнуто сокращение количества пожаров, снизилось число происшествий на водных объектах.

Дорогие друзья! От имени жителей губернии хочу выразить вам огромную благодарность за спасенные жизни наших земляков, за то, что вы всегда готовы прийти на помощь всем, кто в этом нуждается.

От всей души желаю вам успехов в вашей нелегкой работе, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров