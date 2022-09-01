Дмитрий Азаров поздравил школьников с началом учебного года на линейке в новой самарской школе

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1 сентября в Самарской области новый учебный год начался для более 360 тысяч школьников. Для них открыли двери 704 образовательных организации региона. Более 41 500 первоклассников региона сегодня впервые перешагнули школьный порог.



Двойной праздник отметили в Школе № 26, расположенной на Пятой Просеке в Самаре. Сегодня здесь торжественно открылся второй корпус на 850 мест. Первый корпус на 600 мест был открыт в прошлом году. Ребят, родителей и педагогов поздравил с этим важным событием и с началом учебного года Губернатор Дмитрий Азаров.



«Сегодня замечательный день – День Знаний, но здесь, в 26 школе праздник двойной. Мы открываем второй корпус этой замечательной, уютной, современной школы. Два года назад договорившись о том, что здесь будет жить детство и образование, мы подтверждаем свои планы. Я очень рад, что мне удалось добиться того, чтобы школа прирастала. Чтобы фактически две новые школы появились на этой территории. А уже 10 сентября мы откроем здесь еще и детский сад, - отметил Глава региона. - Мы вместе с родителями этих замечательных детей решаем накопившиеся за десятки лет проблемы этой территории и создаем условия, чтобы 1 сентября здесь был настоящий праздник, с которым я всех поздравляю».



Глава региона напомнил о том, что новая школа, как и другие образовательные учреждения в регионе, появляются благодаря Президенту страны Владимиру Путину, который инициировал национальный проект «Образование» и другие нацпроекты, реализация которых позволяет небывалыми темпами строить школы, детские сады, больницы, мосты, спортивные объекты.



«В ближайшие годы еще девять новых школ появится на территории Самарской области. Несмотря ни на какие сложности, которые нам пытаются создать, мы движемся вперед опережающими темпами и, объединяя усилия, достигаем лучшего для наших детей, стариков, для тех, кому нужна наша помощь, поддержка», - подчеркнул Дмитрий Азаров.



Губернатор отметил важную роль учителя в современном обществе, напомнив о том, что следующий год Главой государства объявлен Годом педагога и наставника.



«Дорогие ребята! Для вас сегодня важный день, который, я уверен, вы запомните, день праздничный. Вас дорогой знаний поведут по ней опытные, добрые, мудрые учителя, ваши наставники. И я уверен, что они откроют для вас все потаенные двери знаний, лишь бы вы проявляли желание и усердие в том, чтобы узнавать все больше нового - о науках, о различных областях знаний, и конечно, о нашей прекрасной и великой Родине - России и о нашей замечательной Самарской области, - обратился к ребятам Губернатор. - Мы постарались создать все условия для вашего развития, образования, для получения творческих, технических знаний, для реализации всех ваших талантов - в школе всё для этого есть».



Открывшая свои двери 26 школа оснащена современной инфраструктурой - это 4 библиотеки, два спортивных и тренажерный залы, актовый зал и столовая на 330 мест. Предусмотрены спортивные площадки – баскетбольная, волейбольная, три футбольных поля, детские площадки и площадки с мягким покрытием для занятий на свежем воздухе.



В каждом учебном классе установлены интерактивные доски и проекторы, проведен высокоскоростной интернет. Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторными комплексами. Кабинеты математики, физики, химии, биологии и географии – цифровыми лабораториями. В кабинетах технологии оборудованы столярные и слесарные мастерские. Имеется мастерская по обработке тканей и отдельный кабинет кулинарии. Созданы все условия для комфортного обучения школьников с ограниченными физическими возможностями здоровья: пандусы, лифты для перемещения на верхние этажи, кнопки вызова помощи, расположенные на удобной высоте.

Открытие нового - современного, комфортного, безопасного - корпуса образовательного учреждения, которого с нетерпением ждали дети и родители, директор школы № 26 Анатолий Лазарев назвал историческим событием.



«Ребята, вы входите в историю нашей школы №26 как первоклассники, который начинают свой первый учебный год в новом корпусе», - обратился руководитель школы к ребятам, для которых сегодня начинается новый этап в жизни.



Депутат Государственной думы Александр Хинштейн отметил, что это школа, в которой хочется учиться, и выразил уверенность, что ребята будут приходить сюда с радостью.



«Школы вместо высоток» - это именно то, чего хотят самарцы, это то, что нужно нашим детям. Верю, что вместе с Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым мы добьемся именно таких результатов - работая в интересах людей, наших жителей, наших граждан. Поздравляю всех с 1 сентября и верю, что эта школа по праву будет самой лучшей школой в Самаре!», - сказал депутат.



Поздравляя ребят и педагогов с Днем Знаний, депутат Государственной Думы Леонид Симановский отметил, что благодаря Главе Самарской области, его активной работе в регионе ставятся и решаются масштабные задачи, в том числе по строительству новых школ.

«У вас очень хороший и активный Губернатор, который не дает депутатам сидеть на месте каждый день. Мы только что говорили, что будут построены новые школы, и мы понимаем, что в сентябре, когда начинается бюджетное планирование, нам нужно сделать все, чтобы те задачи, которые поставил Губернатор, обязательно были выполнены», - заметил Леонид Симановский.



После окончания торжественной линейки Дмитрий Азаров побывал в одном из классов новой школы, на первом классном часе ребят 1 «А» класса.



«Я очень надеюсь, что эта школа станет для вас вторым домом и вы будете бережно, внимательно относиться к тому, что создали для вас тысячи людей своим трудом», - напутствовал ребят Глава региона, вручив каждому на память портфолио для будущих грамот и дипломов.

Пообщался Губернатор и учениками старших классов. Главной темой для обсуждения стал выбор будущей профессии. Большинство ребят уже определились с направлением деятельности. Многие сообщили о том, что выберут инженерные и айти-специальности. Такая ранняя профориентация в школе поддерживается.



Ключевое направление программы развития школы - взаимодействие с университетами и промышленными предприятиями города в триаде «школа-вуз-производство». Налажено взаимодействие с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева и РКЦ «Прогресс». Совместная деятельность школы с вузом и производством планируется в учебной, научно-исследовательской и профориентационной работе.



Школа является опорной школой Самарского государственного медицинского университета, на базе учреждения открыты медицинские классы.



Кроме того, в первом корпусе школы начала функционировать лаборатория ПАО «ОДК Кузнецов», которую также осмотрел Губернатор. Под непосредственным контролем специалистов производства ребята здесь обучаются работе на сложном технологическом оборудовании, а также посещают производственные площадки.



О направлениях сотрудничества со школой рассказал заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. Он подчеркнул: очень важно, чтобы у студентов, школьников сегодня было представление о тех высокотехнологичных продуктах, которые создаются в том числе в Самарской области. Для этого предприятие наладило взаимодействие с вузами, на базе пилотных школ были открыты совместные лаборатории.



«Это тот шаг в будущие инженерные профессии, которые ребята будут выбирать, обучаясь в лабораториях, видя каждый день произведения инженерного искусства. У нас большие планы: посещение предприятий, профориентационная работа, - сообщил Алексей Соболев. – Нам важно, чтобы к нам приходили работать заинтересованные молодые люди. И мы готовы создавать для этого все условия».



Также управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» рассказал ребятам о программе «Крылья Ростеха», которая открывает возможности освоить востребованные сегодня инженерные специальности.

«Это более интенсивное образование, более специализированное. А повышенная стипендия – это дополнительная мотивация для подготовки высококлассных специалистов – инженерных, айти-специальностей. Есть над чем подумать», - обратил внимание школьников Губернатор.



Во время осмотра школьной инфраструктуры Глава региона также обратил особое внимание на работу систем безопасности. Директор образовательного учреждения заверил, что соблюдены все требования к организации безопасности школьников, этот вопрос находится на контроле.

Фото: департамент информационной политики СО