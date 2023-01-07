Дмитрий Азаров поздравил православных земляков с Рождеством

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Дорогие земляки!

Светлый праздник Рождества Христова укрепляет в сердце каждого из нас веру, надежду и любовь, обращает к истокам духовно-нравственных идеалов, которым на протяжении всей многовековой истории России следовали наши предки.

Сегодня, в эти судьбоносные для нашей страны времена, нам особенно важно быть вместе, единым сплоченным народом, объединенным общей историей, культурой, традициями, стремлением к добру и справедливости. И конечно, мощным объединяющим началом для миллионов россиян сегодня является Русская Православная Церковь.

Самарская епархия вносит серьезный вклад в сохранение исторической памяти, воспитание в подрастающем поколении чувства любви к Родине, укрепление межнационального мира и согласия в регионе. Служители церкви благословляют наших воинов, участвующих в специальной военной операции, на ратный подвиг, поддерживают их семьи, вдохновляют свою паству на преданное служение Отечеству, вселяют в людей уверенность и волю к победе.

Мы молимся за павших героев, за тех, кто с оружием в руках защищает нашу Родину – великую Россию, тех, кто, выполняя свой гражданский и патриотический долг, помогает нашим Вооруженным силам и мирным жителям Донбасса. Убежден, только так - объединившись, помогая друг другу, мы преодолеем все трудности.

В эти светлые рождественские дни от всей души желаю моим землякам здоровья, добра и благоденствия, а нашей любимой Самарской области - благополучия и процветания!



Губернатор Самарской области

Д.И. Азаров