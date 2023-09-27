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Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника

27 сентября 2023 10:57
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Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника

Уважаемые работники организаций дошкольного образования Самарской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш каждодневный труд требует особого призвания и склада души. Обучая и воспитывая наших юных граждан, прививая им любовь к Родине, уважение к старшим, потребность в дружбе и взаимопомощи, взращивая в малышах ростки доброты и милосердия, вы  делаете большое, очень важное для Самарской области и всей страны дело. Ведь та основа, которую вы закладываете в детей в дошкольном возрасте, будет определять всю их дальнейшую жизнь, будущее нашего родного края, нашей великой Родины — России.

Государство стремится создать все условия для того, чтобы  у наших детей было счастливое детство, чтобы каждый ребенок рос здоровым и мог максимально раскрыть свои таланты и способности.

За пять лет в Самарской области более чем в 5 раз возрос объем финансовой поддержки семей с детьми. Благодаря реализации национальных проектов «Демография», «Образование», «Здравоохранение», инициированных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, за последние годы введены в строй 54 детских сада — больше, чем за предыдущие 20 лет. Мы и впредь будем обновлять материально-техническую базу системы дошкольного образования, чтобы вы работали в комфортных условиях и на современном оборудовании.

Хочу искренне поблагодарить вас, дорогие земляки, за профессионализм и высокую самоотдачу в работе, за чуткость и терпение, проявляемые вами на таком сложном и ответственном поприще, как воспитание подрастающего поколения. Огромное вам спасибо за внимание, заботу и душевную теплоту, которыми вы окружаете детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Уверен: это придает нашим воинам и их семьям сил и уверенности в Победе.

 От всего сердца желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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