Дмитрий Азаров поздравил коллектив легендарного самарского РКЦ «Прогресс» с Днем космонавтики

139

В понедельник, 12 апреля, Самарская область вместе со всем миром отмечает День космонавтики. В 2021 году этот праздник отмечается особенно широко: ровно 60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, покорившим космическое пространство.

Для нашего региона День космонавтики – особенный праздник: именно руками наших ученых, конструкторов, инженеров и рабочих были изготовлены первая и вторая ступени ракеты, которая вывела на орбиту Земли космический корабль, пилотируемый Юрием Гагариным. Коллектив прославленного предприятия РКЦ «Прогресс» с профессиональным праздником поздравили Губернатор Дмитрий Азаров, депутат Госдумы от региона Александр Хинштейн, спикер Губернской Думы Геннадий Котельников.

Торжественные мероприятия на РКЦ начались с возложения цветов к памятнику легендарному директору куйбышевского авиационного завода (нынешнего «Прогресса») Виктору Литвинову – автору и организатору первого поточного метода сборки самолетов по суточному графику.

«Сегодня знаменательной праздник и, конечно, коллектив РКЦ «Прогресс» – это те люди, которых нужно в первую очередь поздравлять с юбилеем, – отметил Дмитрий Азаров. – Благодарю за ударный труд. У нас прошли успешные запуски. У предприятия, я знаю, большие планы. Уверен, что все они будут реализованы. По-прежнему наши ракеты-носители самые надежные в мире, и эта надежность является отличительной чертой коллектива РКЦ «Прогресс».

Воспоминаниями о том дне, когда Юрий Гагарин совершил первый космический полет, поделился Геннадий Котельников. Он рассказал, что в ту пору жил в небольшом рабочем поселке и учился в 4 классе. 12 апреля 1961 года стал настоящим объединяющими днем: все жители поселка вышли на улицы, обнимались, плакали и поздравляли друг друга: «Много было в моей жизни положительных моментов. Но ничего подобного более красивого, более искреннего, более праздничного я не видел, – подчеркнул председатель Губдумы.- Я хочу вас искренне поздравить. Мы были первыми и останемся всегда в истории человечества. И мы достойно продолжаем традиции. Почему мы Самара космическая? Потому что выполнено 1930 пусков. И ракеты «Союз» летают и в сегодня, делают великое дело».

После торжественной церемонии в РКЦ «Прогресс» состоялось заседание научно-технического Совета предприятия. Его участники подвели итоги работы в прошлом году. «Прогресс» – единственное в мире предприятие, обеспечивающее запуски ракет-носителей с четырех космодромов: «Байконур», «Плесецк», Гвианский космический центр (Южная Америка), «Восточный». Несмотря на некоторое снижение отгрузки, РКЦ в 2020 году осуществило 15 пусковых кампаний: 1 – с космодрома «Восточный», 6 – с космодрома «Байконур», 6 – с космодрома «Плесецк» и 2 – из Гвианского космического центра. В 2021 году специалисты «Прогресса» прогнозируют около 20 пусков ракет-носителей, продолжатся работы по созданию космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса и по созданию ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», предназначенной, в том числе для запуска в коммерческих целях.

Одно из приоритетных направлений работы предприятия – создание космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. В настоящее время на орбите работают космические аппараты «Ресурс-П» и малый космический аппарат «Аист-2Д». Данные, получаемые с этих спутников, используются различными российскими ведомствами, в том числе МЧС, Роскартографии, Минприроды РФ и другими организациями.

В 2021 году АО «РКЦ «Прогресс» продолжает реализовывать российско-казахский проект «Байтерек», который включает в себя работы по реновации технического и стартового комплексов РН «Зенит» для носителя «Союз-5» на космодроме «Байконур».

Крупные государственные заказы, активный выход на международный космический рынок, внедрение инновационных технологий позволяют АО «РКЦ «Прогресс» уверенно смотреть в будущее и сохранять лидирующие позиции в разработке, производстве, эксплуатации ракет-носителей среднего класса и космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

«Наше предприятие всегда было, есть и будет нацелено на новые проекты и их реализацию и воплощение в жизнь и запусками. Сегодня мы работаем над новой ракетой-носителем «Союз 5». На этой машине мы применяем массу новых технологий и нового оборудования. Помимо этого, ведем разработку ракета носителя среднего класса на сжиженном природном газе. Плюс продолжается сверхтяжелая машина, – отметил генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов. – Также ведем разработку новых космических аппаратов дистанционного зондирования земли. Благодаря самоотверженному труду наших рабочих и инженеров наше предприятие развивается, живет и претворяет в жизнь самые смелые планы по покорению космического пространства».

Приветствуя трудовой коллектив, руководство и ветеранов РКЦ «Прогресс» на торжественном заседании научно-технического совета, Глава региона акцентировал внимание, что предприятие – настоящий флагман и символ Самарской области, за него искренне переживает каждый житель губернии.

«Чем бы человек ни занимался – сельским хозяйством, растениеводством, животноводством, образованием, медициной, время от времени слышу вопросы: «Как дела у нашего «Прогресса»? На сердце становится тепло, ведь это наша общая гордость, и в этот день не лишнее об этом еще и еще раз напомнить, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы запустили целый телемарафон, где мы на всю страну заявим, что наш регион, наша Самаре – космическая столица нашей Родины. Расскажем о ваших трудовых достижениях, о подвигах России! Я уверен, вы еще не раз вы создадите новые аппараты, которые будут стоять на защите интересов нашей страны, будут формировать чувство гордости в каждом россиянине!».

В ходе Совета Дмитрий Азаров вручил почетные награды 18 сотрудникам легендарного предприятия и поблагодарил их за весомый вклад за развитие авиакосмической отрасли. Среди награждаемых – слесарь-испытатель 6 разряда Анатолий Аминчиков. Мужчина, который сразу после армии пришел на предприятие и работает здесь уже 42 года, удостоен почетного знака Трудовой Славы.

«Пришел на предприятие рядовым слесарем, не сразу вник во все детали работы, но благодаря образованию, которое получил в техникуме, поддержке ветеранов завода, быстро обрел необходимые знания, интерес к работе, – признался сотрудник предприятия, – Я очень благодарен, что мне вручили медаль, оценили мой труд».

К поздравлениям присоединился и Александр Хинштейн:

«Мы должны гордиться не только своим прошлым, но и своим настоящим, будущим. В этом смысле Самара, Самарская область, Куйбышевская область не просто космическая столица, это место, без которого развитие космоса, покорение Вселенной было бы просто невозможно или по крайней мере было бы невозможно в известные нам всем обозначенные сроки. И я хочу выразить уверенность в том, что космическая слава, закрепившаяся за самарским регионом, сохранится с ней навсегда. Нас ждут новые победы и успехи!».