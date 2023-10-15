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Дмитрий Азаров поздравил дорожников региона с Днем работников дорожного хозяйства

15 октября 2023 12:24
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Дмитрий Азаров поздравил дорожников региона с Днем работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Самарская область традиционно считается одним из лидеров по выполнению показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализуемого по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина. За последние пять лет у нас построено и отремонтировано 3215 км дорог, что составляет около половины от их общей протяженности в регионе, возведены 8 многоуровневых дорожных развязок, 2 новых моста. Продолжаем строительство Волжского моста и трассы «Обход Тольятти» —  важнейшего для Самарской области и всей страны стратегического объекта, который планируем ввести в строй уже в следующем году.

За всем этим стоит колоссальный труд, профессионализм, высочайшая самоотдача работников дорожного хозяйства, которые своими достижениями способствуют развитию региональной экономики, обеспечению безопасности дорожного движения, повышению качества жизни и уровня благосостояния наших земляков.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за верность своему призванию, ответственность, умение невзирая на трудности решать поставленные перед вами задачи. Спасибо ветеранам отрасли, подготовившим себе достойную смену, научившим нашу молодежь ставить перед собой значимые цели и неизменно добиваться их.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе на благо нашей родной губернии, на благо России!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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